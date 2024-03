Explosivas declaraciones de Salvatore Mancuso en exclusiva para RTVC

Este martes 19 de marzo, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en exclusiva para RTVC, habló de todo un poco sobre su participación y conocimiento en la memoria histórica de la violencia en Colombia.

En conversación con Hollman Morris, como primera entrevista de Mancuso ante medios públicos, detalló algunos apartes importantes de los hitos que marcaron la historia del país, como el asesinato de Jaime Garzón, el incumplimiento por parte del gobierno del expresidente Uribe, un golpe de estado pensado para asesinar a Hugo Chávez, la inestabilidad de Carlos Castaño, entre otros temas importantes.

Como primera medida, agradeció al presidente Gustavo Petro por extenderle la invitación a conversar. “Vamos a darnos la mano para construir caminos de paz”, dijo.

Sobre Álvaro Uribe Vélez

“Él no es importante para mí, ni vengo con ánimo de venganza. Yo vengo con el compromiso de pasar la página. Uribe no me interesa. Él no fue amigo de la paz (...) El presidente Álvaro Uribe incumplió su palabra. El Ejército Gaitanista es hijo legítimo de esos incumplimientos del gobierno de Uribe (...) “Las Autodefensas o el paramilitarismo no nació con Uribe, ni con Pastrana, ni con Samper. Nació desde la época de Gaviria o un poquito antes”, declaró el exjefe paramilitar.

Un golpe de Estado en Venezuela

“Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez en esa época, eso fue cierto”, aseguró Mancuso.

Responsables de la guerra en Colombia

“En determinados momentos todos tuvimos responsabilidad en el conflicto armado, especialmente aquellos que tenían cierto poder. De ello no escapan los gremios económicos o los medios de comunicación”, aseveró.

Muerte de Carlos Castaño

“Carlos Castaño, en algún momento, invitó a algunos narcotraficantes. Vivía en un estado de paranoia. Vicente Castaño tomó la decisión de asesinarlo”, narró.

Asesinato de Jaime Garzón

“Lamentablemente, nosotros tuvimos, como Autodefensas, responsabilidad en esos hechos, a través de las órdenes dadas por el comandante Carlos Castaño. Es un hecho doloroso que todavía nos embarga de dolor y de luto”, afirmó.

NOTICIA EN DESARROLLO...