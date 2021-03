En la audiencia, el juez destacó que en este caso la Fiscalía “logró cumplir lo que prometió en su teoría del caso, es decir demostrar la existencia de las conductas punibles como fueron concierto para delinquir, tres cohechos, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada”.

También destacó las declaraciones del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el testimonio del exmagistrado Jose Reyes Rodriguez Casas “ en todas las salidas procesales, me refiero no solamente a los testimonios de este juicio, sino a las declaraciones anteriores”.

Añadió que en estos testimonios no existen inconsistencias ni contradicciones y se refirió en primera medida al del ex fiscal anticorrupción, del cual dijo que no se “puede predicar que en este testigo se puede observar un patrón de mendacidad, por el contrario se puede evidenciar que todas las declaraciones son coincidentes”.