Este miércoles, después de una audiencia marcada por las constantes quejas del abogado, Iván Alfaro, y la esposa del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, quienes alegaban que el sindicado no entendía lo que le estaban diciendo y en la que se durmió durante la diligencia, la Fiscalía le imputó cargos por supuestos vínculos con la guerrilla del ELN ante el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia se retrasó hasta que Medicina Legal, luego de varios estudios, determinó que Bestene sí estaba en condiciones de asistir y entender la audiencia a pesar de tener una leve discapacidad mental que le afecta algún grado de comprensión.

A pesar del dictamen de Medicina Legal, la imputación no fue nada fácil, pues en medio de la diligencia, la esposa de Bestene, que tuvo que estar presente por el estado de salud que su esposo alega tener, aseguró que este se encontraba dormido y desorientado. Cuando el juez le preguntó al exgobernador qué pasaba, este solo atinó a decir que “es que ustedes hablan de unas personas que yo ni sé que quienes son”.

Al finalizar la lectura de la imputación por parte de la Fiscalía y al ser cuestionado por el juez, el exgobernador volvió a decir que no entendía nada de lo que le estaban hablando. “Yo he sido honesto toda mi vida, no sé qué pasa, qué es esto lo que ocurre, no entiendo, hablan y hablan y yo no sé qué es eso”, dijo agarrándose la cabeza.