El exgobernador de Antioquia y empresario, Luis Pérez Gutiérrez, se sumó a la lista de más de una veintena de dirigentes políticos que quieren llegar a ser el reemplazo de Iván Duque desde agosto de 2022, para lo cual sostiene que sus banderas estarán centradas en descentralizar el país de Bogotá, que es en donde se toman las grandes decisiones.

Sostiene que está recorriendo las regiones para presentar sus propuestas, las cuales arrancan con el tema de la educación más equitativa y de forma masiva para niños, en especial los de menores recursos y con menos acceso a la tecnología.

Pérez cuestiona al gobierno de Iván Duque por el manejo que le ha dado a la pandemia, también habla de lo complejo del tema de Hidroituango, a la vez que se refiere a varios de sus posibles contrincantes en la carrera por Presidencia de la República.

¿Qué le propone a los colombianos para que lleguen a las urnas para votar por usted?

Mire llevo gran parte de mi vida trabajando y sirviéndole a los antioqueños y a los medellinenses y quiero que mi labor, mi dedicación, mi conocimiento, mi éxito en mis empresas lo pueda aplicar a Colombia, aquí lo que tenemos es que entrar a solucionar los miles de problemas que tienen los compatriotas. Este país prácticamente esta en cenizas, hemos retrocedido de 15 a 20 años.

¿Cuándo usted señala que hemos retrocedido, a que se refiere, y que este país está en cenizas?

Hay muchos argumentos para eso, primero porque la pandemia ha afectado al mundo y la forma como se manejó en Colombia, a razón de la economía, de la gente, con el empleo de los ciudadanos, el manejo que le dieron al empleo de los más pobres, creo que es el más desacertado, como va a creer que primero se atiende a las élites y después a los pobres. Lea aquí: Colombia comienza el nuevo año con sonajero presidencial para 2022

¿Eso es lo que cree que está haciendo este gobierno, primero atendiendo a los ricos y después a los pobres?

Sí, es lo que está haciendo el mundo incluido Colombia. Y sí tengo una crítica para todos los gobernantes, y esto es para el presidente, los alcaldes y gobernadores, y es que muchos de ellos, optaron por dejar de ser estadistas y se convirtieron en médicos y enfermeros, porque lo que están haciendo es como gerentes de tragedias, no alcalde, ni gobernador y menos presidente están es administrado una tragedia que nos ha quitado el futuro, los colombianos estamos sin futuro, no hay propuestas de futuro.

¿Usted cree que tenemos un retroceso en todo en el país?

Lo que yo creo es que el país está manejado de una forma análoga, por dirigentes análogos, este es un país de jóvenes digitales, de desarrollo internacional digitalizado, y la mayoría de sus dirigentes son análogos. Y lo más grave es que nos cogió una pandemia que hasta las universidades están super atrasadas, mire por el atraso en el tema digital no se pudo responder en este tema de comunicaciones y de digitalización que tanto se requiere y se necesita.

Cuando yo cree la Universidad Digital en Antioquia, las criticas llovieron de todas partes y a hoy tenemos 28 mil estudiantes en esta universidad, y hoy todo el mundo está mirando a ver como se hace para que esta universidad que empezó en Antioquia sea para toda Colombia.

¿Usted qué piensa de la consulta que están proponiendo algunos sectores políticos y si usted va a participar en ella?

En lo que hemos venido trabajando nosotros, primero es en desbogotanizar la política, es que no podemos seguir los colombianos leyendo y mirando como 8 o 10 personas reunidas en Bogotá, escogiendo el presidente, eso ya pasó de moda, esto no es un virreinato, hay que darle espacio a las regiones, lo que quiero hacer es un gran movimiento nacional que esté fundamentado en todas las regiones, donde podamos buscar soluciones para todos los sectores, y lo que creo es que en las regiones tenemos un potencial en donde podemos llegar a acuerdos con Bogotá.

¿De qué manera tratar de parar esta polarización en que está el país entre la izquierda y la derecha?

A la política debe regresar el bien común, así era hace muchos años cuando no se les pagaba a los políticos. Hoy nos pagan, debemos ser más trabajadores y responsables, tenemos que lograr que vuelva la misericordia a la política, aquí se va alguien a un hueco y en vez de ayudarlo a salir, lo tratamos es de hundir.

¿Le reitero la pregunta, va a estar en esa coalición que están convocando sectores políticos del Valle, la Costa Atlántica, los Santanderes y otros?

De lo que estamos trabajando para julio o agosto es si somos capaz de crear un movimiento político por firmas, inicialmente es que los 32 departamentos tengan representación y buscar la manera de unirnos. Estamos pensando en que este movimiento se podría llamar Colombia Independiente.

Siempre trasladando esa palabra “Colombia piensa en grande” eso nos permitiría mostrar un movimiento fresco. Con todos los que usted menciona tengo una magnífica relación Dilian Toro, los Char, los exgobernadores, los exalcaldes, y a todos estos sectores los veo muy entusiasmados en tener una propuesta regional. Uno de los temas que más nos preocupa a todos, por ejemplo, es que la educación de los niños pobres debe ser similar a la de los niños ricos, no podemos permitir que una sea diferente a la otra, mañana esa diferencia se va a ver cuando estos sean adultos y eso es lo que no debe pasar, la educación no se puede convertir en una fabrica de desigualdades.

¿Qué propone usted para reactivar la economía y más en estos momentos en que la pandemia la afectó mucho?

El gobierno colombiano se ha convertido en un gobierno burocrático y está dejando de ser productivo, con el paso de los años, han vendido las empresas más importantes que le producían riqueza al estado colombiano, y más triste es cuando cada gobierno de turno en lo que piensa es en reformas tributarias, es que da risa que cada año tengamos una reforma tributaria en Colombia, y no es este gobierno, son todos los gobiernos.

¿Regresemos al tema presidencial, de los 32 departamentos, en cuántos ya conformó equipos?

Bueno yo he venido visitando y dando conferencias en al menos 20 departamentos, simplemente me estoy preparando para brindarle al país unas propuestas que tengo. Un líder tiene que ser aquel que está en un altico, y no puede estar varado, y creo que un líder debe pensar mucho en el futuro, yo soy muy pragmático, un líder tiene que ver más que los ciudadanos, cuando yo proponía cosas importantes para Medellín y para Antioquia me insultaban, el Metro Cable, fue una figura que revolucionó el mundo, no sólo para Medellín, es el primer transporte masivo de cable en el mundo.