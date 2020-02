Exfiscal Hilda Niño pidió perdón por recibir sobornos de exparamilitares

De allí que una de las frases que usó Niño Farfán para referirse a ese episodio fue: “Me senté con las personas equivocadas como son los delincuentes, y los llamó así porque no hicieron un buen uso de su tarjeta profesional y son abogados más delincuentes que los propios exparamilitares”, dijo Niño Farfán.

Incluyó en sus disculpas a la Fiscalía, porque “no me pagaban para sentarme con abogados” y se declaró responsable por el hecho de haber creído en esas personas.

“He sido una mujer honesta en el momento mismo en que empecé a enfrentar este proceso judicial, he tenido la frente en alto”, agregó.

Sobre su aporte a la verdad expresó que lo ha hecho en por lo menos 47 casos de corrupción y sostuvo que lo ha hecho para demostrar parte del arrepentimiento y que para demostrar que no ha cedido ante las amenazas que le han proferido.

“Estoy aceptando un delito de cohecho, es una decisión de vida. (...) cometí muchos errores, pero debo decir que no le otorgué libertades a nadie, como tampoco oculté resoluciones en mi despacho, eso lo sabe la Fiscalía”, manifestó.

Como parte de la reparación simbólica, Niño Farfán tendrá que dictar tres talleres a funcionarios del búnker. Las fechas para esas capacitaciones fueron fijadas entre el 15 y 20 de julio de este año, el segundo entre el 15 y 20 de enero de 2021 y el 15 y 20 de julio de ese mismo año.

También pidió justicia ya que, para ella, el cohecho no fue de una sola vía y declaró que hay personas que por este mismo caso están en la impunidad.

“El señor Orlando Villa Zapata está sin imputar. Esa es la justicia que pido que haya frente a las personas que me tienen aquí sentada. No es justo que solamente yo responda por unas situaciones que no fueron individuales”, añadió.

Niño Farfán acotó que su perdón es real y sincero. Que este tipo de actos deben hacerse con una dosis de seriedad y respeto, por lo que no se hace por salir del paso. Sobre la seriedad, manifestó que lo que busca es que el país conozca la raíz del problema de la corrupción.

“Cuando me capturaron, el señor fiscal general de la época (Néstor Humberto Martínez) dijo estoy limpiando la casa, pero vimos que la casa no se limpió con la captura de Hilda Niño Farfán. Estoy segura de eso”, concluyó.