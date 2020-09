Julián Gallo, excombatiente de las Farc, en su primera audiencia pública ante la JEP relató que mientras estuvo como comandante del extinto grupo guerrillero, conoció de fichas técnicas, que prácticamente, correspondían a las hojas de vida de las personas que reclutaban en las filas.

Gallo aseguró que el reclutamiento de menores nunca fue una política de la organización. Reconoció que adelantaban reuniones periódicas con la población civil para acordar las condiciones de convivencia en las diferentes regiones.

“Ante la ausencia del Estado, la Farc tomó esa posición para resolver problemas entre los ciudadanos”, expuso Gallo y aseguró que a las reuniones se citaban a los jefe de familia o se aprovechaba, a través de las reuniones de junta de acción comunal, para adelantar dichas acciones.

“Lo que se desarrollaba era reuniones especializadas a la juventud para evitar el consumo de sustancia psicoactivas y se generaban acciones de deportes, ya si querían ingresar a las filas se dictaban otros cursos”, expuso.

Gallo respondió una serie de preguntas sobre el reclutamiento que hizo el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Iván González, en las que afirmó que “la idea” de ese delito no es como lo ha visto la sociedad dado que, a su juicio, era fácil desertar debido a que al menos 30 o 50 personas salían a comisiones y en esos momentos podían huir.

Sin embargo, Gallo aseguró que los excombatientes regresaban a los campamentos una vez cumplían su labor afuera. Afirmó que la deserción era un delito castigado en consejo de guerra, pero que no necesariamente terminaba en fusilamiento.

“Cuando la persona desertaba con arma tenía una implicación diferente a cuando dejaba el fusil. La persona recién llegada que desertara se deducía que no se había acoplado a la vida de la guerrilla y eso no daba para un fusilamiento. No era lo mismo una deserción en operación militar a una situación de orden público pacifico”, dejó claro el ahora senador.

Gallo dijo que su ingreso al grupo guerrillero fue voluntario, que lo hizo a la edad de 17 años, días después solicitó la deserción, sin embargo, para cuando le llegó la razón oficial, ya se había acoplado “a la vida de la guerra”.

El excomandante también aseguró que quienes ingresaban al grupo guerrillero no lo hacían por interés económico sino por la lucha social. “Allá no había circulación de dinero, a nadie se le pagaba. Solo se daban viáticos en el marco de una misión”.

El magistrado González preguntó si el grupo guerrillero engañaba a los excombatientes para hacer parte de las filas, a lo que Gallo respondió que en la estructura no había política sistemática de engaño, si hubiese sido de esa manera, a su juicio, las Farc no se habría mantenido durante mucho tiempo.