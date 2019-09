Evo Morales afirma que Nicolás Maduro debe hacer parte de pacto por la Amazonía

En el marco de la Cumbre Presidencial por el Amazonas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó la exclusión de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, del pacto que se firmará entre los países invitados, debido a razones ideológicas.

Según Morales, el mundo sabe que Maduro ha derrotado un golpe de Estado, una intervención militar de Estados Unidos y su pueblo se está enfrentado con mucha fuerza un bloqueo económico frente al cual le deseó éxitos para derrotarlo.

“¿Cómo es posible que por diferencias ideológicas estemos distanciados?, pero por encima de la diferencia ideológica están los derechos de la madre tierra, respetamos tenemos diferencias los pueblos sabrán por quién votan o por quien no, eso no está en debate, por eso en el documento de Pacto de Leticia no puede tener exclusión, ya que todos debemos enfrentar ese problema que se nos presenta”, dijo Morales.