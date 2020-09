“Miranda queda a cinco minutos de donde vivimos. Por la carretera vi hombres uniformados, pero la verdad no sabía si eran grupos armados al margen de la ley. No había conos, no había retén”, narró Larrañaga en una declaración a Caracol Radio este viernes.

Una historia de amor a primera vista

Se conocieron en Cali, donde ambos trabajaban. Recuerda que fue en el barrio Versalles, y que cuando la vio, fue amor a primera vista. “Ella me encantó. Me habló y empezamos a ser amigos, luego novios y finalmente nos fuimos a vivir juntos”, recuerda Francisco de su relación de más de tres años con Juliana.

Juliana era oriunda de Jamundí. Francisco también nació en ese municipio del Valle, pero vivía en Miranda, Cauca, donde está toda su familia.

Durante el noviazgo decidieron radicarse en Jamundí, donde las condiciones eran muy duras para ambos, pero especialmente para ella, dice Francisco. Lea aquí: El polémico tweet de Mindefensa tras el asesinato de Juliana Giraldo

“Había mucha discriminación. A ella le tocaba muy duro, así que le dije que nos fuéramos a vivir a Miranda, a mi casa familiar, para que no le tocara tan duro. Yo la cuidaba mucho y quería protegerla”, relata haciendo referencia a los estigmas relacionados con su orientación de género, pues Juliana era una mujer trans.

Ya en la vereda de Miranda apostaron por establecer un hogar. Trabajaban criando y vendiendo pollo, pescado. Ella tenía una peluquería, estaban arreglando la casa, adecuando un parqueadero. “No tenemos nada que esconder, somos personas humildes, trabajadoras, sin antecedentes judiciales. No teníamos por qué ser blanco del Ejército”.

“Su don era ayudar a los demás”

Pese a que en la calle Juliana padeció casos de discriminación. En su hogar estaba segura.

Francisco relata que su relación con Juliana nunca significó un problema con los demás miembros de su familia. El carisma, don de gente y otras cualidades de Juliana, fueron suficientes para ganarse el amor de sus suegros y demás familiares, donde la querían mucho.

“Nos quiere mucha gente, con esta noticia me han llamado muchas personas de Miranda a expresarme su apoyo. Mi familia la adoraba”, dice. Lea aquí: Hermana de Juliana Giraldo se abraza con madre del soldado que la mató

Ella era una mujer solitaria. Su hermana, quien publicó un video haciendo un llamado a no reaccionar con violencia, tiene un hogar constituido en Jamundí, y su madre vive en España, por eso, Francisco dice que Juliana era una mujer sola, que lo tenía a él.

“Era intachable, muy colaboradora, muy especial con las personas. Como era estilista, le cortaba el pelo a los habitantes de calle y no cobraba, porque sabía que no tenían cómo pagarle, lo hacía solo por ayudar”, dice su esposo.

Ahora él se siente perdido, sin saber qué hacer. “Me duele el alma, ella era mi vida, mi felicidad, estoy muy traumado. Dormí un par de horas y no se imagina lo que siento al ver que ella no está a mi lado. Tenemos un perro, y él también está confundido por no verla, el pobre no come”.

“Teníamos muchos planes a futuro. No sé cómo voy a superar esto. Dormí muy poco pero hubiera preferido quedarme dormido para siempre”.