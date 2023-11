Estos son los ganadores de los Premios Simón Bolívar

“Este podcast revela una realidad que no está oculta. Creo que es una realidad que tenemos todos los días a nuestro lado, pero por nuestros afanes no la vemos. Y es el padecimiento de tantas personas, adultos mayores, que no lograron pensionarse y que les toca salir a la calle a rebuscárselas. Más o menos de cuatro adultos mayores en Colombia, solo uno alcanza a pensionarse. Es más o menos como decir que el 25 % de los adultos mayores se alcanza a pensionar”, dijo el ganador del Premio Simón Bolívar.

El otro medio asociado galardonado fue El Colombiano: el periodista Edison Henao ganó el Simón Bolívar 2023 en la categoría texto, con una crónica titulada “¿De dónde vienen los Embera que piden limosna en Medellín?”.

“Gracias a su fluidez narrativa, los lectores se introdujeron en ese mundo de los indígenas que viven en las pensiones y sobreviven de limosnas y la venta de artesanías en Medellín”, explicó el presentador de los Premios Simón Bolívar.