Esto encontraron el Gaula y el Inpec en la celda de ‘El Negro Ober’

“Encontramos una total ineptitud por parte de algunos funcionarios que no les duele, no les interesa. Tenemos claro que quien permite el ingreso de un celular, permite el ingreso de armas”, puntualizó el director del Inpec.

El sábado pasado circuló en redes sociales un video del excabecilla de Los Rastrojos-Costeños, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el ‘Negro Ober’, quien figuraba tomando caldo mientras ostentaba las joyas en sus manos y amenazaba a los comerciantes.

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos. Mi mujer no tiene nada que ver en nada... se murió el fiscal Pecci, también se puede morir cualquier fiscal. Estoy decidido hacer lo que sea, o me sueltan a mi mujer o acabo con todo, que Dios los bendiga” amenaza en el video. Lea aquí: “Vamos a matar inocentes”, la macabra amenaza de líder de Los Rastrojos