Esto dijeron los otros hijos de Gustavo Petro sobre el caso de Nicolás Petro

Cabe resaltar que el pasado martes se conoció un explosivo audio donde Andrea discute con su hermano Nicolás, al parecer sobre su relación sentimental con Laura Ojeda. “Se mete en la familia, sobre mi cadáver, se mete en la familia. Me importa un carajo Nicolás. Después de lo que me hiciste tú a mí, que fuiste hasta Bogotá ni siquiera me diste la cara. Al fin y al cabo a mí no me importa, porque tarde o temprano vas a abrir los ojos y allí si vas a venir llorando Nicolás” se escucha decir a Andrea Petro. También le dice a su hermano, que actualmente se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía, “Soy la única que se está quemando hasta el puto lomo para que no te metan a la cárcel”, se escucha a Andrea en el audio.