La mintic centrará su intervención en asegurar que sí se actuó de manera temprana para frenar que el billonario contrato siguiera adelante, de la misma forma reiterará que ella actuó de forma transparente y que no beneficio a ninguna persona o grupo económico, como tampoco que haya tenido beneficio particular alguno, que son las posturas que en general expondrán desde la oposición.

Según Ortiz, no puede ser que “se nos haya perdido la plata conectar el internet para los colegios más apartados de Colombia. Vamos a exigir que se vaya la ministra bien sea renunciada o producto de la moción de censura”.

FIRMAS PARA QUE RENUNCIE

De otra parte, este viernes el profesor Leonardo Uribe, maestro del Colegio Irco Dos Aguas, de la zona rural del municipio de Chaparral, Tolima, presentará el resultado de su cruzada digital en Change.org para que la ministra responda y brinde un acceso de red digno y de calidad a los estudiantes del sector oficial y que viven en las regiones más apartadas de Colombia.

En las primeras 24 horas el profesor logró tener más de 14.700 firmas digitales en la plataforma de Change.org. El objetivo que tiene -apoyado también por 110.000 docentes de las zonas rurales- es llegar a por lo menos 20.000 firmas y entregarlas directamente en la sesión de moción de censura.

“En nuestro caso, aunque no hacemos parte del segmento del proyecto sobre el cual está el escándalo de los 70.000 millones de pesos perdidos, hacemos parte del otro segmento del proyecto que, aunque se les instaló Internet, este no funciona. Sin embargo, por parte del Gobierno Nacional sí le están pagando a los operadores que supuestamente deben asegurar la calidad del servicio. ¿Acaso eso también no es corrupción?”, considera el profesor Uribe.