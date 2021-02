El presidente de la República, Iván Duque, confirmó que en la tarde de este lunes llegan las primeras 50.000 vacunas anticovid de la farmacéutica Pfizer-BioNTech a Colombia.

“En la tarde de hoy procedente de Bélgica llegará a nuestro país el primer cargamento de vacunas de la farmacéutica Pfizer con las primeras 50.000 vacunas. Este contenedor trae las primeras 50.000 dosis y es el primer despacho de un primer bloque de 1’650.000 que llegarán en las próximas tres semanas”, informó el mandatario.

El Jefe de Estado recordó que el Gobierno se ha puesto como meta vacunar a un millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación.

“Desde el primer instante nos impusimos el objetivo de vacunar masivamente a los colombianos, para que al terminar el 2021 hubiéramos vacunado a más de 35 millones de nosotros, alrededor del 70 por ciento de nuestra población, lo que nos permitirá estar cerca de la inmunidad de rebaño y poder afrontar el 2022 dejando atrás los miedos de la pandemia”, aseguró el mandatario.

En la declaración que entregó esta mañana Iván Duque lanzó un mensaje a los grupos políticos que han criticado la demora por la llegada de la vacuna al país. “Esto lo vamos a alcanzar con hechos, no con discursos. Con patriotismo. Convocando a todos los sectores para que construyamos país. No con mentiras que nos dividen. La lucha contra el coronavirus es la lucha por la supervivencia de Colombia. No es una ocasión para el oportunismo político; no es el momento para la critica facilista”, indicó.

El primer mandatario contó que el plan de vacunación se diseñó desde mediados del año pasado. “Acompañados de expertos científicos, expertos negociadores, expertos en cadenas logísticas y teniendo en cuenta las características especiales del comportamiento del virus en nuestro país, estructuramos un plan integral que estamos ejecutando. Juntamos las mejores mentes de nuestro país, quienes han tenido asiento en el Comité de Expertos que se conformó el 29 de julio del año 2020”, explicó Duque.