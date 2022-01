Agregó que Janssen no se está usando en dosis adicionales, “pues como con una se completa el esquema, en aras de lograr una mayor eficiencia en el uso y vacunar rápidamente a los colombianos, se prioriza solo aplicarla en primeras dosis”.

Ante este panorama, el funcionario de Minsalud aclaró datos claves sobre las vacunas de refuerzo.

¿Qué vacuna aplicar?

Arregocés afirmó que la recomendación es utilizar la vacunación heteróloga, lo que quiere decir que se debe cambiar la plataforma sobre la que está desarrollada la vacuna que una persona recibió en su esquema inicial.

“Minsalud recomienda que los que recibieron Pfizer, Moderna o Sinovac, se apliquen la AstraZeneca y las que recibieron un vector viral, cualquiera de MRNA, no estamos usando casi la Sinovac, porque tiene perfil menos inmunogénico en adulto”, afirmó.

¿Cuáles son los tipos de vacunas?

Vector viral: Janssen y Astrazeneca.

MRNA: Moderna y Pfizer.

Virus inactivado: Sinovac.

¿Por qué no usar la misma?

“No es que no se pueda usar la misma vacuna, pero no es la mejor opción. Si después de hacer la explicación de los beneficios de la plataforma una persona decide no hacerlo, podría recibir la misma vacuna”, indicó el director.

¿Hay alguna combinación que no se pueda hacer?

No. No hay combinación que no se pueda hacer. Minsalud recomienda la de mejor protección según los últimos estudios.

“Hay que recordar también que el refuerzo depende de tres factores: la indicación de Minsalud de vacunación heteróloga, el deseo de la persona y la disponibilidad. No todas están disponibles en la misma cantidad”, dijo el experto.