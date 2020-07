“Estamos en una situación de desastre por el COVID-19”: asociaciones médicas

La ocupación casi completa de UCI en varios centros médicos se evidencia no solo en Bogotá, que bordea actualmente el 90% de ocupación, sino también en otras partes de Colombia. Cali tiene el 95 %, Barranquilla ha disminuido un poco la ocupación, no obstante, tiene el 73 %, Cartagena posee un 74 % de ocupación de camas, Quibdó el 70 %, Medellín el 79, 5 %, Bucaramanga el 64,9 % y Cúcuta el 92,4 %.

La advertencia de los médicos parece ir en dirección contraria a los anuncios del Gobierno, que si bien ha reconocido que estamos entrando en la etapa más crítica de la enfermedad, ha continuado avanzando en los planes de reactivación económica. El argumento para hacerlo es que la enfermedad ha tenido una evolución diferente en cada departamento del país y el 60% de los casos se concentran solo en cinco ciudades.

José Luis Accini, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y Cuidado Intensivo, manifestó que “nuestro mensaje es claro y contundente, y es que estamos en una situación de desastre por el Covid-19. Ya se está encontrando un desequilibrio entre la demanda y la oferta en términos de capacidad de respuesta, es decir la falta de talento humano”.

El especialista explicó que el problema no es solo tener 10.000 camas para atender la emergencia a nivel nacional, sino el personal suficiente para atenderlas y eso es lo que ha agravado la situación, porque no hay suficientes personas formadas específicamente para la atención en UCI.

“La pregunta es si esto aplica para Bogotá, Barranquilla y para las ciudades que tienen un repunte. No hay más opciones, no hay ninguna intervención preventiva ni terapéutica, mientras no exista nada que corte la transmisión del virus, o intervenga en su progresión, solo queda reducir la demanda, y el aumento y optimización de la oferta. Reconocemos el gran esfuerzo del Gobierno Nacional y local al respecto, pero hay elementos que no se tienen en cuenta para optimizar esta necesidad”, puntualizó Accini.

Félix Martínez, presidente de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social (Fedesalud), explicó que lo que más dificulta mantener una cuarentena estricta no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, por eso se debe pensar en alternativas para que la gente se mantenga en casa.

Los médicos proponen que se entregue una renta básica a trabajadores informales e independientes, así como a población en situación de vulnerabilidad, para garantizar las necesidades básicas de servicios públicos y alimentación.

“¿Cuál es el problema de la práctica en nuestro medio? Por una parte, esta estrategia desconoce la realidad social de cada país, en este caso con las abismales diferencias en cuanto a salud, educación, trabajo, vivienda. Con las abismales diferencias en el ingreso y la protección social la velocidad de propagación del virus incrementa, al igual que los decesos. Entramos en un problema más grave que aquellos que no presentan fenómenos de inequidad y pobreza”, explicó Martínez.

Por último, el experto aseguró que hubo una sobreestimación de la cuarentena como alternativa para ampliar la capacidad hospitalaria, cuando el sistema de salud ya se veía en un estado crítico, debido a políticas inadecuadas para sostener el sistema de salud.