Esta responsabilidad no la estamos asumiendo por beneficios: Pastor Alape

Julián Gallo, por su parte, además de reconocer su responsabilidad reiteró el compromiso de no repetición de los firmantes de paz.

Agregó que en el lugar donde estaba Ingrid “si uno llegaba a ese campamento y no las conocía, tampoco sabía que eran secuestradas. Hubo un momento en que intentó fugarse y le pusieron unas cadenas. A ellas les hicimos dos casas”.

En esta diligencia también habló Milton de Jesús Toncel quien fue conocido en la guerrilla como ‘Joaquín Gómez’ y se refirió al secuestro de Ingrid Betancourt. Dijo que a ella la secuestró el frente 15. “Cuando a ella la secuestran con Clara Rojas, los muchachos no sabían quién era ella”.

Por su parte Pastor Alape explicó que no están reconociendo su responsabilidad en estos hechos por beneficios. “Esta responsabilidad no la estamos asumiendo para que las sanciones sean más cómodas, sino porque es un compromiso profundo, de quienes crecimos en esta violencia, porque creemos que no podemos seguir”.

PETICIONES DE LAS VÍCTIMAS

Las víctimas que intervinieron dentro de esta diligencia coincidieron en pedir más verdad. Ingrid Betancourt, quien no estaba agendada para hablar, pidió la palabra y le respondió a ‘Joaquín Gómez’. “Cuando yo estuve secuestrada sus hombres me narraron que ellos habían sido informados de alguien que estaba en el aeropuerto de que yo cogía la carretera, y por eso me estaban esperando. Yo fui la única secuestrada”

Agregó que a ella nunca la trataron igual “es inexacto pintar esto como algo idílico, no lo fue. A nosotros no nos trataban igual. Sí reconozco que usted nos hizo un espacio, con un cuarto y un espacio cerrado, que usted les dijo a sus subordinados que no podían entrar allí. Eso siempre se lo agradezco”.

Sigfredo López, el único de los 12 diputados del Valle secuestrados que sobrevivió al cautiverio, tuvo una de las intervenciones más contundentes. “¿De dónde a acá, en nombre de la justicia restaurativa, estamos borrando de un brochazo el componente de la reparación económica para las víctimas?”.

El excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien estuvo en cautiverio durante más de ocho años, por su parte, dijo que lo que las víctimas quieren conocer la verdad. “Qué pasó con mi ser querido, esa verdad la tenemos que conocer, por eso le pedimos a los victimarios ¿Que pasó?, ¿Dónde están?”.

Agregó que él ya perdonó “Seguir con odios es seguir secuestrado”.