En un evento marcado por el dolor, la nostalgia y el perdón, Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Carlos Antonio Lozada, entre otros miembros de las antiguas FARC, reconocieron su responsabilidad por el secuestro de miles de personas en Colombia.

Frente a ellos estaban la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo más de siete años en poder de las FARC; Carlos Cortes, hijo del periodista Guillermo ‘la Chiva Cortes’, que pasó 205 días en cautiverio; Jorge Ignacio Echeverri, hijo del consejero de paz de Antioquia, Gilberto Echeverri, asesinado por las FARC, y muchas otras víctimas o familiares de víctimas de este crimen de lesa humanidad. Lea aquí: ¿Qué papel jugará Ingrid Betancourt en su visita a Colombia?

“Reconocemos que muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos de su condición humana, padecieron agresiones físicas y morales que aumentaron innecesariamente su sufrimiento. También, que un alto número de las víctimas de secuestro terminaron perdiendo su vida hallándose en nuestras manos, y lo que es peor, sepultadas en algún lugar de la geografía rural, que, dadas las circunstancias de la confrontación armada, resulta hoy difícil de determinar con precisión”, manifestó el exjefe de este grupo armado Rodrigo Londoño.

El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco De Roux, afirmó que este espacio es un homenaje a los miles de secuestrados y desaparecidos de este flagelo, “de los que regresaron a sus casas luego que se les arrancará parte de sus vidas, de aquellos que murieron o fueron asesinados y de los que aún continúan secuestrados por distintos grupos”.

Las palabras más esperadas eran las de Ingrid Betancourt, quien estuvo cautiva por más de seis años en poder de este grupo guerrillero y por primera vez desde su liberación en 2008 estuvo cara a cara con sus captores.

“Hoy es 23 de junio y un 23 ustedes me secuestraron y un 23 murió mi papá”, afirmó y señaló que el valor del encuentro se basa en que: “quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecieron, todos aquellos que estuvimos en el ojo del huracán de la guerra, nos levantamos al unísono ante Colombia, para decirle al país que la guerra es un fracaso, que solo ha servido para que nada cambie, y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud”.

Agregó que jamás se imaginó llegar a afrontar un día como este y recalcó que la violencia nunca ha sido ni será la solución y que, si ellos pudieron escucharse y liberarse de las cadenas del rencor y de la venganza, entonces podemos decir que el amor es más grande. Que hay esperanza y si hay esperanza, hay futuro.”

También dijo que todos queremos la paz, “pero la paz necesita un cambio profundo de nuestra relación con el otro, porque la paz es ante todo una relación humana, por eso, hoy hemos hecho el esfuerzo de reencontrar lo profundamente humano en el fondo de nuestros corazones, y de transformarlo en una palabra que sana”.

Frente al flagelo del secuestro dijo en medio de lágrimas, que le sorprendió que del lado de las víctimas todos están llorando, pero del otro lado no hubo ni una sola lágrima. “Espero que algún día podamos llorar todos juntos”, afirmó.

Agregó que siente una gran desilusión frente a todo lo que dijeron los perpetradores en este acto antes de Timochenko pues no pidieron perdón. En especial contra el ahora senador Carlos Antonio Lozada a quien le dijo: “Yo quería oírlo hablar desde su corazón, no desde la política, este es un encuentro de corazones, no un encuentro político, estamos los colombianos al desnudo mirándonos en el drama que hemos compartido”.

De otro lado, agradeció a Timochenko el esfuerzo de reconocer el crimen, pero le hizo un llamado. “Usted habló de reparar a las víctimas, y yo le pregunto: ¿cómo va a hacerlo?, ¿dónde están los recursos del narcotráfico que ustedes acumularon por los años de guerra?, porque esos recursos son los que tienen que ir a reparar a las víctimas”

Les repitió: “mientras que nuestra pesadilla sea solamente nuestra, mientras ustedes no se despierten por la noche con las mismas pesadillas que nosotros, estaríamos en la misma distancia, de no poder explicarle a Colombia lo que realmente sucedió, volver a ser humanos es llorar juntos. Algún día tendremos que llorar juntos, por el sufrimiento de ustedes, el de su vida, por el sufrimiento que nos causaron y por el sufrimiento en Colombia que lo vemos en los muchachos que están en las calles porque tienen hambre, porque no tienen trabajo, porque siendo pobres los asemejan a terroristas, a combatientes de las Farc”.

Finalizó diciendo que, a pesar de todo esto, hoy hemos podido ponernos de acuerdo por primera vez en una cosa: que el fin no justifica los medios.

Armando Acuña, quien estuvo secuestrado durante más de dos años por las Farc, le entregó al excomandante guerrillero Carlos Antonio Lozada, en medio de lágrimas, un ejemplar de revista y un libro que conservó durante su cautiverio, en la bolsa que lo acompañó durante este flagelo.

“Confianza carajo, en lugar de llorar ante la crisis y creer en lo bueno”, leyó de esta revista y pidió a los colombianos creer en eso. Agregó que “no quiere que se repitan estos hechos que él vivió, yo quiero la paz para mi país”.

Tras estas palabras Acuña se acercó a Carlos Antonio Lozada, le entregó la bolsa y le pidió: “hagan todo lo humano y lo inhumano por la paz de este país, ayuden, a mí me duele que se hayan ido otras personas para el monte a seguir la guerra”, y le recalcó la importancia de pedir perdón.

Tras este hecho Lozada le entregó de vuelta el Acuerdo De Paz para la terminación del Conflicto y en ese momento se vivió una fuerte tensión en el auditorio porque mientras Lozada le respondía a Acuña, una de los asistentes le gritó: “¿y el perdón?”.

Ante eso, Lozada respondió: “Por supuesto que pedimos perdón, pero queremos que no sea algo impostado que salga aquí. Nosotros hemos pedido perdón muchas veces, por muchos actos. Aquí puedo pedirlo, no perdemos absolutamente nada, lo hemos solicitado en innumerables espacios, pero queremos que eso salga y brote del corazón, de lo profundo, en un momento en el que nazca, y no algo impostado para efectos de un registro en la prensa, por eso no lo hemos dicho aquí, porque este acto tenía otra connotación”.