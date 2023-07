Espeluznante: hallan cuerpo de un hombre desmembrado en un predio

Cuando los uniformados ingresaron, dada la fetidez del ambiente y al no obtener respuesta, decidieron ingresar sin autorización. Cuando la puerta se abrió los presentes se enfrentaron a la impresionante imagen de un cuerpo humano desmembrado.

La noche del miércoles un vecino que residía justo al lado del predio donde sucedió el macabro hallazgo, en la Calle 36H Sur con Carrera 3A, se percató del fuerte olor. Como a las personas que residían en el lugar no se les veía desde hacía varios días, tras llamar a la puerta y no obtener respuesta decidió darle aviso a las autoridades. El lugar es una vieja casona dividida en varios apartamentos independientes.

“Eso fue el miércoles más o menos a media noche. El hecho pasó medio desapercibido, cosa que no le quita que halla sido una barbaridad. La persona que se dio cuenta, que vivía al lado del lugar donde encontraron el cuerpo, se dio cuenta fue por el olor, que dizque era una vaina insoportable y fuera de lo común, entonces él lo que hizo fue llamar a la Policía de una. Solo fue abrir la puerta y se dieron cuenta que se trataba de un muerto”, nos contó la mañana de ayer un vecino del barrio Atenas, en San Cristóbal, en donde la noche de este miércoles las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de un hombre que permanece sin identificar. La víctima fue desmembrada y sus restos se encontraron en bolsas plásticas. Lea aquí: Mató a su hija recién nacida luego de darla a luz en el baño de su casa

“El cuerpo lo habían descuartizado y estaba envuelto en varias bolsas, los miembros en unas y tronco y cabeza en otras. Era una escena de película de terror”, nos contó un vecino de la cuadra mientras nos señalaba la vivienda donde había sucedido el aberrante crimen.

Pasado un rato hizo presencia el equipo de criminalística y procedieron con las labores de levantamiento del cuerpo. Por las condiciones del hallazgo y el estado de descomposición en el que se encontraba el cuerpo, se sospecha que el crimen habría ocurrido unos 5 días antes de que fuera encontrado.

¿Qué se sabe?

“En ese lugar vivían 4 personas, una familia compuesta por una muchacha, un pelado y una niña de 4 años, pero junto a ellos vivía otro muchacho, todos entre los 25 y 30 años. Ellos arrendaron hace muy poco, no completaron ni siquiera el mes. Lo que sabemos es que la noche del viernes pasado (7 de julio) ellos estaban como de fiesta.

O por lo menos tenían música muy duro y se escuchaban risas y gente hablando. Hasta ahí, todo normal. Al otro día la muchacha y uno de los hombres que vivían ahí se fueron y no regresaron más. Ahora lo que pensamos es que, con la excusa de la supuesta fiesta, lo que hicieron fue matar al muchacho para luego desmembrarlo. Lo peor es que es probable que la niña haya estado ahí en medio de todo eso”, aseguró un vecino del sector, cercano a los residentes de la misma casa donde sucedió el crimen.

Varias personas consultadas aseguraron que en esa casa han pasado varios líos “porque la persona que arrienda no le pide nada de documentación a los arrendadores. No hay referencias ni seguridad de nada respecto a la gente nueva que llega, él solo cuadra el negocio y ya. Le pagan y se despreocupa, y eso no solo lo pone en riesgo a él, puede ser un peligro para todos. Y para la muestra un botón, mire este caso tan espantoso que pasó”. Lea aquí: ¡Macabro hallazgo! Encuentran osamenta humana en un basurero

El cuerpo permanece en Medicina Legal.

Al parecer, el cuerpo iba a ser evacuado de la vivienda en bolsas de basura.

Por el momento, la identidad de la víctima es un misterio. Se espera que las autoridades logren adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.