El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Mariano Botero, dijo que la responsabilidad de la denuncia presentada por Noticias Caracol en la que se muestran salidas irregulares de Carlos Mattos, de la cárcel la Picota de Bogotá, es del director de ese centro carcelario, el coronel Wilmer Valencia, y no de él.

“Sin eximimirme de culpas, porque yo soy la cabeza del Instituto Nacional Penitenciario, el aquí directamente tiene que responder es el director de La Picota, con su cuerpo de vigilancia quienes eran los directamente responsables de generar la designación, la supervisión y el regreso de este individuo al centro penitenciario, explicó el general.

Bajo esta línea el general explicó que como director tiene a cargo 132 establecimientos, por lo que “se generan unos protocolos generales en los cuales se les dice a cada director que es lo que tiene que hacer. Esos protocolos están definidos y en el caso del señor Carlos Mattos el director de la Picota es el directo responsable de nombrar junto con el comandante de vigilancia de la guardia, la custodia de este individuo”.

Frente a su destitución, anunciada esta mañana por el presidente Iván Duque, el director del Inpec la catalogó como dolorosa y una falta de consideración.

“Me parece que eso es una falta de consideración, contra quien le ha servido al país durante 25 años y donde me he desempeñado en diferentes estamentos y lo hecho con el mejor lujo de los casos. Es doloroso que le digan a uno que lo votamos, porque se está colocando en duda mi honor, en riesgo a mi familia y no me parece justo”, agregó.