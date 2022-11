Escándalo por la confesión de una patrullera acosada laboralmente

El fútbol femenino ha tomado fuerza en los últimos años. La Selección Colombia sub 17 logró el subcampeonato en el Mundial de India 2022: el triunfo y lo que implica para mujeres y hombres ha puesto sobre la mesa la conversación “sobre lo que significa la discriminación de la mujer en la sociedad colombiana y la lucha por la igualdad”.

En medio de ese discurso progresista, aún se desconocía la historia de la patrullera Adriana Ruiz, de 29 años, quien lleva 8 años en el servicio de la Policía Nacional y ha dedicado dos años de su vida entrenando con la Federación Colombiana Deportiva Militar.

Adriana asegura que se ha visto en la penosa necesidad de suplicar a sus superiores que no la retiren como volante. Según ella, la decisión es parte del acoso laboral que le están provocando desde hace aproximadamente seis meses.

“A mí me consta que mi capitán Javier Peña empezó a hablarle feo a Adriana después de un evento que hubo en la Policía a finales de mayo. Yo vi que él le mandó un mensaje a mi patrullera diciéndole que fueran juntos al evento y ella le dijo que no podía, después de eso cambió”. “Un día llegó a la formación y le gritó delante de todas que a él no le importaba que tuviera una relación con un teniente. Se me hizo extraño que él saliera con cosas personales cuando ella estaba haciendo su trabajo”, son algunos de los testimonios que salieron a la luz.