¿Es viable modificar el acuerdo de paz con las Farc, como propone Petro?

“No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra saber, la palabra universidad, por lo menos en lo que estudiamos nosotros, puedo equivocarme, no está escrita la palabra industrialización, pareciera que fuera un mundo romántico de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos”, explicó Petro.

Por tal motivo, el presidente aseguró que dicho acuerdo quedó incompleto. Sin embargo, ratificó que su Gobierno hará cumplir lo pactado.

“Plasma en el acuerdo lo que ellos tendrían en la cabeza como una perspectiva histórica de Colombia, pero en mi opinión indudablemente se queda incompleto, esto no significa que no se cumpla el acuerdo”, explicó Petro.

A continuación, el mandatario realizó la sugerencia de modificar el acuerdo final: “Incluso hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación, que a mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo, ¿Qué no se introdujo?”.

¿PODRÍA MODIFICARSE EL ACUERDO FINAL?

La modificación del acuerdo, que tardó años en consolidarse entre el Gobierno y la antigua guerrilla, según algunos expertos, sería hoy prácticamente imposible.

El politólogo y analista Fernando Posada aseguró: “Petro pregunta por qué el acuerdo no habla de educación o modelo económico. Y la respuesta está en la misma pregunta: porque es un acuerdo de paz y no una nueva constitución. Se abordan temas concretos para terminar un conflicto. Entre más concreto, más posible llegar a acuerdos”.

El exsecretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, afirmó: “Negociar el modelo económico urbano con una guerrilla anacrónica y rural como las FARC era un error. Por eso nunca abrimos esa puerta en el gobierno Santos. Lo que sí negociamos fue una reforma rural integral. Cumplir ese acuerdo con las FARC es hoy el primer paso a la paz total”. (Lea también: “La más ambiciosa del siglo”: Gobierno radicó la reforma laboral)

El exnegociador de paz y senador Humberto de la Calle afirmó en Caracol Radio: “Yo discrepo de esa visión del presidente Petro por una razón, justamente el éxito de La Habana fue lograr entre ambas partes, no solo por el Gobierno, una agenda concreta para que no se convirtiera La Habana en una especie de ultra o supra constituyente que tocara lo divino y lo humano”.

El exministro Juan Fernando Cristo afirmó en Caracol Radio: “Para los acuerdos de la Habana no hay una instancia prevista en la que las partes se sienten a modificarlos. La instancia que existe es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), que permanentemente está convocada y se contempló precisamente para hacer seguimiento a la implementación del propio acuerdo de paz”.