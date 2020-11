La prórroga de 10 años de la llamada ‘Ley de víctimas’, que está a la espera de que el presidente Iván Duque la sancione, tras haber sido aprobada por el Congreso de la República, podría beneficiar a más de 9 millones de personas víctimas del conflicto armado colombiano.

Según el experto en paz Jaime Zuluaga, puede que ni siquiera este tiempo sea suficiente para poder reparar a las víctimas, debido al contexto polarizado en el que está sumido el país alrededor de la paz. Dice que hay demasiadas presiones políticas y económicas que impiden lograr el objetivo que se trazó.

Para el senador Roy Barreras, ponente de la ley, esta extensión es un claro reconocimiento con los 9.041.303 millones de víctimas de las guerrillas, de los paramilitares, de los agentes del Estado y a los familiares de cerca de 200.000 desaparecidos que hay en Colombia y, por supuesto, a quienes aún no han sido reparados.

Sin embargo, Barreras coincide con Zuluaga en que al ritmo en el que se viene implementando esta ley, se necesitarían muchos años más para poder reparar a todas las víctimas del conflicto armado interno.

“Al ritmo en que vamos, se necesitarían 47 años para que las víctimas sean reparadas, independientemente de su victimario. La corte en su exhorto no limita el número de víctimas, no excluye a ninguna víctima y reitera el criterio de no regresividad. Sin importar su victimario, víctima, es víctima”, indicó el senador.

Zuluaga agrega que esta ley es de vital importancia para el país, no solo porque fue uno de los elementos que abrió camino al acuerdo de paz de La Habana, sino porque hace parte de esa deuda que tiene el país con millones de campesinos y comunidades vulnerables víctimas.

El director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, aseguró que esta aprobación les da tranquilidad a esos nueve millones de víctimas del conflicto, porque lo que se busca es avanzar en la reparación integral de estos colombianos que hoy están en el Registro Único de Víctimas.