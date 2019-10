¿Es posible alquilar vientres en Colombia?

De acuerdo con el abogado penalista Francisco Bernate, “la Corte Constitucional ordenó que se hiciera una regulación y señaló que mientras no hubiera esa reglamentación, este tipo de prácticas es legal. Como suele suceder, el Congreso de la República rara vez atiende una orden de la Corte Constitucional”.

Sin embargo, al no estar regulado por el Congreso, el concepto de la Corte no restringe específicamente situaciones de mediación lucrativa entre las partes, por ejemplo; y tampoco tiene en cuenta la desprotección de los derechos e intereses del recién nacido, los actos de disposición del propio cuerpo contrarios a la ley, y los grandes conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre las partes involucradas.

“En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una prohibición expresa para la realización de este tipo convenios o acuerdos... La doctrina ha llegado a considerar la maternidad sustituta o subrogada como un mecanismo positivo para resolver los problemas de infertilidad de las parejas”, expresa la sentencia.

La sentencia T-968 de 2009, emitida por la Corte Constitucional, indica que en Colombia la maternidad subrogada no está regulada, pero tampoco está prohibida expresamente.

A raíz de este hecho, ha surgido preguntas acerca de este procedimiento: ¿es legal o no la maternidad subrogada en el país?, ¿en qué circunstancias esta práctica podría llegar a ser ilegal?

Sin embargo, Bernate considera que se debería hacer una regulación en este aspecto, puesto que se puede convertir en una vía para explotación de seres humanos. En caso de que la maternidad subrogada se dé en un contexto de trata de personas, se puede considerar una práctica ilegal.

Por su parte, el constitucionalista Víctor Hugo Vallejo afirmó que en Colombia debería hacer una regulación con el fin de brindar garantías en cuanto al proceso, siempre y cuando este sea con consentimiento de las partes, y que cada uno conozca su rol. Los padres, el de ayudar con los costos de la madre subrogada, y ella, el de entregar el bebé puesto que el óvulo fecundado no pertenece a ella, y por ende, no es considerada madre del bebé, a pesar de tenerlo en su cuerpo.

“El alquiler de vientres consiste simplemente en que una mujer hábil para procrear facilite la inseminación de un óvulo de la verdadera madre y un espermatozoide del verdadero padre, en caso de que ella no tenga capacidad física para cumplir con el desarrollo del feto. El bebé que nace es hijo de la dueña del óvulo y del dueño del esperma, más no de la persona que lleva a cabo el proceso de embarazo”, resaltó Vallejo.

Condiciones para acceder a la maternidad subrogada

Según Fernando Gómez, jefe de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Marly, tanto la madre subrogada como la pareja que requiere el alquiler de vientre, requieren una valoración psicológica para ver su tipo de personalidad y para evaluar el tipo de aceptación de esa circunstancia. Esto debido a que no es fácil para la madre subrogada entregar el bebé ni para los padres recibirlo, ya que es similar a un proceso de adopción.

Así mismo, la madre debe contar con un estado de salud óptimo con el objetivo de descartar enfermedades como diabetes, artritis, patologías autoinmunes, o enfermedades infecciosas crónicas como hepatitis B y C o VIH. Además, debe tener un examen psicológico para evitar la presencia de trastornos de personalidad o depresión.

Con respecto a los procedimientos en el sistema de salud, Gómez enfatiza que “hasta hace seis meses no estaba regulado que el Plan Obligación de Salud tuviera que cubrir la fertilidad. Se aprobó que el sistema de salud deba cubrir la fertilidad, sin embargo, aún no está reglamentado, porque aparentemente, el Ministerio de Salud no ha sacado el presupuesto para que esto se dé”.