En ese sentido manifestó que “no se pueden ejercer a plenitud las libertades si no hay orden y el único propósito del orden es garantizar el pleno ejercicio de las libertades; por esa razón, quienes asumen el reto de servir a la patria como guardianes del orden saben que nuestra Constitución lo que busca es que la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos, estén protegidos y titulados y tutelados en todos los rincones de Colombia”.

Reiteró que “la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares están diseñadas para proteger al colombiano, para garantizar el orden público y su restablecimiento cuando se encuentre turbado, y es en virtud de esa función primigenia que se protegen los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales de todos nuestros compatriotas”.

Por esa razón, recalcó “cuando hablamos de los deberes, los deberes humanos, implica no transgredir las normas, no transgredir los códigos penales y, claro, no afectar la convivencia. Porque la convivencia empieza a cimentarse de manera preclara, reconociendo los derechos del otro.

También resaltó la labor del Ejército y dijo que “ha asestado golpes estratégicos a la Narcotalia, al Eln, al Clan del Golfo, a los Caparros, que han dejado de existir en esa colaboración con todas las fuerzas, y con el trabajo de la Policía Nacional, ha enfrentado a los Puntilleros, a la Oliver Sinisterra, a la Dagoberto Ramos, ha enfrentado a aquellos que pretenden con el terrorismo afectar la infraestructura nacional”.