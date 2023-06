¿Es delito la inducción al suicido? El caso del teniente Óscar Dávila

El miércoles, la Fiscalía General de la Nación confirmó que el teniente coronel Óscar Dávila Torres se suicidó. Esa conclusión, que, se supondría, pondría fin al caso, no ha impedido que se siga especulando sobre las razones de su decisión, en medio de un escenario de constante revictimización.

Lo que la Corte estudió en ese momento concluyó, con base en academia, normas de otros países y la concepción sobre la vida que tiene el derecho colombiano, que prestarle a alguien los medios para ejecutar la decisión de quitarse la vida, o participar en el hecho sin ser directamente quien mata, no es homicidio, sino ayuda al suicidio. La clave es la voluntad del sujeto pasivo, es decir, de la persona que acaba muerta.

En el historial de la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria del país, solo existe una sentencia que profundiza en el delito de ayuda al suicidio, no el de inducción. Fue adoptada en el caso de Hernán Ramírez Carvajal, un habitante de calle que desde 2017 había sido acusado y condenado por haberle ayudado a una estudiante universitaria a terminar con su vida.

El penalista Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en diálogo con Colprensa explicó que, aunque en Colombia no existen antecedentes, el delito de inducción se consagró para proteger a personas en estado de vulnerabilidad a las que se le convence u hostiga para tomar la decisión de suicidarse. Es decir, en ese delito se siembra la idea de, explícitamente, quitarse la vida.

Lo que sí señaló el alto tribunal es que existe "complejidad" al momento de "determinar la autonomía de la decisión suicida, en particular respecto de influencias de otros". Y este es el elemento clave al momento de determinar si puede haber inducción.

Ahora bien, la Suprema en ese momento no estudió el verbo “inducir”. Por definición, la inducción es distinta a la ayuda, puesto que la primera se entiende como la siembra de una noción, mientras que la segunda recoge la colaboración o materialización luego de que esa idea existe.

La Corte Constitucional ha estudiado en tres ocasiones demandas a la norma de ayuda al suicidio. De nuevo: ayuda, no inducción. Dos de ellas no han llegado a nada. En la última, el año pasado, fue despenalizada en el caso de que, en primer lugar, la realice un médico, y, en segundo, “el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable”. Hay una cuarta demanda, presentada el 14 de junio de este año.

El derecho penal tiene límites. En este caso, las motivaciones de Dávila Torres pertenecen a su esfera más íntima, por lo que la Fiscalía, y, con ella, el poder del Estado, no pueden simplemente llegar.

La tesis de Del Río y del presidente Petro es que las presiones vinieron de la Fiscalía. Esto implicaría que un funcionario o varios de la entidad presionaron al fallecido coronel explícitamente para que tomara esa decisión, algo que, de entrada, no es nada fácil de demostrar.

En todo caso, la denuncia ni siquiera se ha asignado a un fiscal. Cuando ocurra, si es que ocurre, teniendo en cuenta las pruebas que haya podido aportar el abogado, la indagación preliminar planteará un escenario en el que la Fiscalía investiga a la Fiscalía.

En todo caso, eso no significa que a la Justicia no se le pueda cuestionar sobre el tema. Las preguntas correctas quizás podrían desenredar todo el entramado que el escándalo ha traído consigo desde el mes pasado. En este momento está en curso una investigación disciplinaria contra el conductor del teniente coronel por haber dejado su arma en el vehículo en el que el suceso ocurrió, y quizás en ese escenario, distinto al derecho penal, pueda haber alguna revelación. Pero las afirmaciones públicas sin pruebas sobre presunta coección no permiten concluir nada veraz.

Mientras tanto, todo lo que se plantee alrededor de las circunstancias previas al deceso es mera especulación, lo que no logra controvertir la certeza de los resultados compartidos el 21 de junio. Por el contrario, pulen una atmósfera revictimizante para la familia de Dávila Torres y para su memoria.