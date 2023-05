Érika Aponte “murió por su culpa”: la revictimización tras un feminicidio

“Le tengo mucho miedo a Christian”. “Mi hijo me dice que le teme al papá cuando se pone agresivo”. “Me dio mucho miedo”. “Me dice por WhatsApp que si no estoy con él se va a matar. Me da miedo que me vuelva a buscar en el trabajo o me haga algo”. “Con esta denuncia espero poder tener seguridad que la Policía me pueda proteger. Le tengo mucho miedo Christian”.

Las palabras de la mandataria han sido calificadas por muchos ciudadanos como revictimizantes. Rubiela Valderrama, integrante de la Red de Empoderamiento de Mujeres de Cartagena y Bolívar, manifestó que “el hecho de que las mujeres no acudan de manera inmediata o no atiendan la denuncia como debe ser, acudiendo a las rutas que existen, o no quieran ir a los hogares de acogida, no significa que tenemos que dejarla solas o no significa que ellas son las responsables de la posible violencia o del hecho violento del que son o han sido víctimas, por supuesto que la mujer no es la responsable de esa situación”.

Y es que son muchas las circunstancias que llevan a las mujeres víctimas de violencia a no denunciar, a mantenerse junto a su agresor o a intentar escapar por sus propios medios. De allí que la sociedad no debe juzgarlas por no denunciar “a tiempo”. El Estado, mucho menos.