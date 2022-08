EPM amplía de nuevo plazo de recepción de ofertas por Hidroituango

Las empresas que compraron los derechos para participar –lo que no quiere decir que se suban a ofertar– son: Yellow River Co Ltd., Schrader Camargo Ingenieros Asociados, Ingema S.A., Mincivil S.A., Termotécnica Coindustrial S.A.S., Sinohydro Bureau & Co Ltd Sucursal Colombia, Civilec Ltd, Coninsa Ramón H. S.A., Serviminas S.A.S. y 4 Towers S.A.S.

Una de las grandes dudas que tienen estas empresas es quién asumiría la búsqueda del seguro de la obra, pues en este momento Hidroituango es un riesgo para la mayoría después del fallo de la Contraloría en contra de Mapfre.