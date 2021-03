La explicación dada este viernes por la Fiscalía para pedir la preclusión de la investigación contra el expresidente Uribe por presunto soborno de testigos, llamó la atención por las consecuencias que puede tener en el caso de su abogado Diego Cadena, quien está en juicio por los mismos hechos.

La Fiscalía aseguró que la solicitud de preclusión se sustenta en que unos hechos que se le imputan a Uribe no revisten las características de un delito, pero en otros, que sí lo tienen, no hay evidencia de que él haya tenido participación.

Para el profesor de derecho de la Universidad Javeriana Javier Rincón lo que esto significa es que “entre más salga de todos los problemas jurídicos el expresidente Uribe, más terminará enredado su abogado, porque la lógica es que la persona que manipuló los testigos fue el abogado y de eso no tenía conocimiento el expresidente”. Lea aquí: Estos son los escenarios que siguen en el proceso contra Álvaro Uribe

Agregó que hay que tener un punto muy en cuenta y es que el material probatorio en la Fiscalía quedó dividido para cada uno de los procesos, porque, aunque son pruebas iguales se manejan de forma diferente.

Con estos argumentos coincide el abogado penalista Francisco Bernate, quien dice que el proceso de Cadena no depende del proceso de Álvaro Uribe Vélez, “en la medida en que una de las teorías que puede poner el fiscal Jaimes es que quien cometió el delito fue el abogado Diego Cadena y no el expresidente Uribe y no fue algo mancomunado o algo convenido”.

Como lo dicen ambos abogados los procesos y las pruebas son casi iguales, pues ambos se remontan a la presunta manipulación de testigos, en donde Cadena habría contactado a varias personas en cárceles del país, para favorecer en una investigación al expresidente Uribe, en la Corte Suprema de Justicia.

Esta investigación surgió hace nueve años cuando después de un debate en el Congreso, el expresidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda, por haber supuestamente ofrecido sumas de dinero y beneficios jurídicos a antiguos jefes paramilitares, para que estos declararan en contra del exmandatario y lo señalaran de ser el presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas y autor de crímenes como la masacre del Aro. Lea aquí: Preclusión del caso contra Uribe en la Fiscalía sacude los sectores políticos

Sin embargo, seis años después la Corte Suprema determinó que no había motivos suficientes para culpar a Cepeda de los delitos que se le acusaban, y reveló que, por el contrario, había encontrado pruebas en contra de Uribe y de cómo había, presuntamente, manipulado testigos a través de Diego Cadena.

Por estos hechos Cadena fue llamado a los estrados judiciales por presuntamente abordar a Carlos Enrique Vélez alias ‘Víctor’, confeso paramilitar quien fue condenado y se encuentra en la cárcel de Palmira, con el fin de ofrecerle 200 millones de pesos, para que anunciara ante la Corte Suprema de Justicia que el senador Iván Cepeda lo había abordado previamente, para que cambiara la versión respecto de la declaración que iba a entregar en contra del exmandatario. De este dinero sólo fueron entregados 48 millones, dijo la Fiscalía.