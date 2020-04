Entre aciertos, dudas y críticas, presidente Duque enfrenta crisis del COVID-19

Colombia conoció del primer caso de Covid-19 durante los primeros días de marzo y desde ese momento la opinión pública ha estado a la expectativa de las decisiones del presidente Iván Duque para hacer frente a la expansión del virus, catalogado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia. Juzgado de reaccionar de manera tardía durante los primeros días y aplaudido por varios sectores por haber tomado algunas medidas, el jefe de Estado en estos días se enfrenta a la mayor prueba de fuego de su mandato.

Hoy, en medio de un aislamiento obligatorio que irá hasta finales de abril, un desempleo creciente, la economía desacelerada, tardanzas en el reflejo de los contagiados con el virus, un sistema de salud tratando de prepararse y decenas de ciudadanos muriendo a diario, los colombianos esperan que el jefe de Estado defina pronto a qué se refiere cuando habla de que la siguiente etapa consiste en cuarentenas inteligentes que permitan reactivar la producción pero, sobre todo, que les brinde garantías para proteger su salud.

Podría decirse, según el analista político Jorge Iván Cuervo, que la manera en que el Presidente ha manejado la crisis ha tenido varias etapas. Esto, teniendo en cuenta que nadie en el mundo estaba preparado para afrontar una crisis tan aguda a nivel mundial. Dudas, aciertos, desaciertos, reacciones oportunas y no tan oportunas, improvisaciones, pero también planeación, son características que han estado presentes en las decisiones Iván Duque.

En la primera etapa, cuando se empezaron a conocer los primeros casos en el país, muchos le criticaron a Duque la falta de acciones más estrictas para evitar que el virus se expandiera en el país. Fue en ese momento en el que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se ganó el respaldo de la ciudadanía por la forma en la que empezó a tomar medidas, mientras se veía al Presidente un poco distanciado y desconectado de lo que en ese momento esperaba la opinión pública, que en medio de dudas y miedo alrededor del virus no sabía cómo actuar.

Cuervo afirma que en esta fase Duque se mantuvo atado a los intereses y al lenguaje del Centro Democrático, pero también al sector económico, que lo estaba presionando para que se distanciara lo que más pudiera de la decisión de aislar a la sociedad. Incluso, la misma vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, tras sostener una reunión con los gremios, hizo un llamado a que no hicieran toques de queda ‘innecesarios’.

Esta etapa inicial desencadenó lo que muchos consideraron un ‘choque de trenes’ entre el Gobierno Nacional y los mandatarios locales, quienes empezaron a actuar por su propia cuenta para prevenir la expansión del virus en sus municipios y departamentos, pese a que incluso el presidente sacó un decreto en el que decía que cada una de las acciones debían regirse por la coordinación de la Presidencia.

“Ahí el Gobierno por no perder el liderazgo empezó a reaccionar. Trató de bloquear lo que habían decidido los gobiernos locales, pero después entendió que sin gobernabilidad local, un tema tan delicado es muy difícil, al final (el presidente) decidió sintonizarse con lo que estaban haciendo los gobiernos locales. De alguna manera la cuarentena nacional lo refleja”, agrega Jorge Iván Cuervo.

Fue en ese punto, dice el experto, cuando el presidente entendió la gravedad del tema en relación al sector salud y empezó cambiar su lenguaje, así como a rodearse de personas técnicas en las distintas intervenciones públicas. Esto le generó mayor credibilidad y autoridad como presidente de los colombianos.

Biviana Clavijo, experta en marketing político, señala que Duque más bien ha tenido una actitud cauta, teniendo en cuenta que la información que se dispone para la toma de decisiones es muy precaria, principalmente, por los atrasos de las tomas de las muestras y por los inconvenientes en la entrega de resultados.

Sin embargo, la analista reconoce que hubo escenarios en los que pudo haber mayor control de la situación, pero agrega que aun así Duque ha sido más responsable que otros gobiernos internacionales para proteger la vida de las personas, logrando controlar un poco las proyecciones mientras se desarrollan estrategias de atención médica y se acondicionan los sistemas de salud para un eventual pico de contagio.

Indica que la estrategia de comunicación ha mejorado en relación a la ausencia que se veía desde la Casa de Nariño con otros temas como el asesinato de líderes sociales o el acuerdo de paz, donde el presidente estaba muy ausente en los debates. Estar al frente de la pandemia y mostrarse en redes sociales más conectado con la gente brinda seguridad a los ciudadanos.

“Creo que desde los gobiernos locales hubo mucha presión y la presión fue mucho más grande que la que pudieron tener los empresarios y los gremios económicos, creo que ahí Claudia López puyó mucho y fue impulsora de las decisiones de aislamiento que se tomaron antes de lo que el Gobierno tenía previsto”, añade Clavijo.

El analista Andrés Fandiño dice que en términos generales el Presidente ha manejado bien la crisis, pero que Colombia es un país demasiado polarizado y por esta razón siempre va a tener críticas sobre lo que haga. Agrega que las acciones han sido oportunas para mitigar la expansión del virus y que las distintas ayudas sociales le dan tranquilidad a la ciudadanía, teniendo en cuenta que Colombia no es un país desarrollado, que está lejos de compararse con Estados Unidos, Alemania o Reino Unido.

“Ningún país estaba preparado para asumir esta crisis. El Presidente ha aguantado porque yo pienso que lo deben estar presionando los grupos económicos, los banqueros y él ha sostenido el aislamiento, pero ningún país puede sostener la economía y la salud al mismo tiempo en medio de esta pandemia”, indica Fandiño.

Jorge Iván Cuervo asegura que, pese a que no se sabe lo que pueda pasar más adelante, el mandatario está en la fase en la que ha empezado a darle más importancia a la salud, lo cual quedó demostrado con la prórroga de la cuarentena, desmarcándose ya de la fase inicial en la que permanecía con el discurso uribista.

Es así como se ha visto al presidente tratando de mostrar autonomía e independencia, sin embargo, Cuervo dice que todavía se le vio la duda alrededor de la prórroga de la cuarentena. Días antes de anunciar la ampliación del aislamiento empezó a hablar de cuarentenas inteligentes, pero aplazó la idea para reforzar el sistema de salud, especialmente en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), camas, respiradores, pero también en la capacidad de realizar pruebas con mucha más rapidez para poder identificar dónde está el virus y hacer controles mucho más focalizados.

“El presidente está en la fase de aprendizaje del tema, pero ese aprendizaje ha sido como muy lento, ha tratado de darles mucho a ciertos sectores. Se sabe que el aislamiento por sí mismo no va a resolver el problema, solo nos da más tiempo para prepararnos mejor y ahí es donde yo veo que al Gobierno y al presidente le falta mucho más”, añade el experto.

Sin embargo, reconoce Cuervo que pese a que el mandatario venía con un liderazgo pobre en su Gobierno, con la crisis del Covid-19 le ha tocado aprender, pero parece que todavía no trasmite el mensaje de estar al mando cuando sale a decir cosas que no tiene nada que ver con el tema como cuando dicen que hay que encomendarse a la Virgen de Chiquinquirá.

“Yo todavía lo veo en proceso de aprendizaje y de consolidar su liderazgo frente a la crisis, todavía lo veo con dudas. Cuando él dice que debe haber un aislamiento inteligente, me deja preocupado porque cuando alguien dice: vamos a cambiar de estrategia, lo primero que hace es tener listo el diseño, el plan de implementación y las cifras que va a obtener con esto. No. Él solo lanzó la idea de aislamiento inteligente, pero no está diseñada, no hay un plan de implementación, no hay una proyección de cifras”, indica el analista.