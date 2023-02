Encuesta: ¿Qué piensan los colombianos del sistema de salud y las EPS?

Esta es divulgada a puertas de la radicación de una reforma a la salud y en medio de un ambiente de incertidumbre que ha generado el polémico proyecto, del cual todavía no se conoce con claridad la totalidad de su articulado y los cambios que vendrían para el sistema en Colombia. Lea: Gobierno ultima detalles para socializar la reforma a la salud 2023

Al ser indagados sobre el acceso a la salud, el 73 % asegura que si puede acceder cuando lo necesita y 27 % señala que no.

De ese 27%, las razones más comunes que les impidió acceder al sistema fueron la demora en la asignación de citas, con 55 %; seguido de no ofrecen un buen servicio, con 15%; el servicio no es ágil o rápido, con 12%; y no cuentan con personal suficiente, con 10 %, entre otros aspectos.

“Hay que resaltar aquí que ninguna de las razones por las cuales ese 27 % dijo que no pudo acceder al sistema es porque no tenga cobertura o porque no tenga a donde ir, sino se refiere más a la rapidez con la que esas personas esperan poder tener la atención”, señaló Martín Orozco, director de Invamer. Lea: Reforma a la salud va para el primer trimestre de 2023

Otro punto relevante en esta investigación tiene que ver con el conocimiento de los colombianos en cuanto a la diferencia entre una EPS y una IPS, con el objetivo de identificar si tienen claro cuáles son las funciones de cada una.

El 70 % asegura saber qué es una EPS y el 30 % restante no tiene idea, mientras el 63 % asegura no conocer qué es una IPS y el 37 % que sí. Funciones como consultas médicas, autorizaciones, entrega de medicamentos, asignación de citas y procedimientos quirúrgicos son competencia de las IPS, pero en la mente del ciudadano todos estos procedimientos están asociadas a las EPS.