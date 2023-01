En vivo: continúa audiencia de ‘Jorge 40’ en la JEP

En el segundo día de audiencias, en el Palacio de Justicia de Ibagué, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40, confrontó a los magistrados por las exigencias que le hacen para someterse a esa jurisdicción. Lea aquí: Suspenden audiencia de ‘Jorge 40’ en la JEP: los detalles hasta ahora

Aseguró que su intención era entrar a la JEP con las mismas condiciones que tienen sus antiguos enemigos, pero que no estaba dispuesto a autoincriminarse porque también tenía varios procesos abiertos en la justicia ordinaria.

“Este escenario no es mi escenario. Esta Jurisdicción no es para mí. Yo vengo desprovisto de cualquier interés, pero esta jurisdicción no me pertenece, esta jurisdicción no me lo va a dar lo que necesito y no tiene cómo”, reconoció.