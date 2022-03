Además de lo anterior, invertir se hace aún más importante teniendo en cuenta que los precios de los bienes y servicios han registrado una tendencia alcista desde el año pasado, con lo que las personas han perdido parte de su capacidad adquisitiva, es decir, con la misma cantidad de dinero no pueden comprar lo mismo que hace un año.

Con ese panorama, Alexander Ríos, director del proyecto de educación financiera Inverxia, aseguró que es clave que las personas inviertan para que cubran su capital del efecto de la inflación, además de tener la posibilidad de generar rentabilidades superiores al indicador.

“Es importante entender que nuestros ahorros no van a generar rentabilidad por sí solos, ni debajo del colchón ni en una cuenta bancaria. En la sociedad en la que vivimos, donde las economías son altamente sensibles a choques externos, la inflación es el primer enemigo del ahorro”, señaló el experto.

Y entonces, ¿en qué invertir? Aunque se puede optar por activos que generen rentabilidades atadas a la inflación, Ríos recomienda que se busquen opciones que generen mayores retornos, eso sí, teniendo en cuenta el nivel de aversión al riesgo de cada persona. Además, sugiere hacerlo con la asesoría de expertos.

“En entornos inflacionarios como el que vivimos, nuestro deber como ahorradores es buscar mejores alternativas: existen acciones, bonos de alto y mediano riesgo, ETF colombianos e internacionales, índices, materias primas... Son muchos los instrumentos que las personas pueden utilizar, al alcance de la mano, para estructurar su propio portafolio, buscando mejores rentabilidades que mitiguen el impacto en el bolsillo del ahorrador”, anotó Ríos.

Adicionalmente, Moreno asegura que en la Bolsa colombiana hay oportunidades de negocio, pues las acciones no están sobrevaloradas.

“En el caso de las Bolsa en Colombia, las acciones no están sobrevaloradas, sino fuera por la incertidumbre tendríamos un dólar mucho más abajo y unas acciones mucho más arriba. Algunas personas le están creyendo a eso, pero necesitamos que la incertidumbre electoral no se convierta en un problema, es decir, esas personas que arriesgan en la incertidumbre también pueden perder plata, pero sino la pierden y si salen de la jugada de riesgo a favor, pueden ganar grandes rentabilidades”, dijo, y puntualizó que “entonces vale la pena diversificar portafolios a pesar de la coyuntura que hay, sobre todo en países que no están sobrevalorados, como Colombia.