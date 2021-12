El sacerdote Humberto Nieto, de la Diócesis de Cúcuta, dijo que hay políticos que se apoderaron de las Cajas de Compensación Familiar en Norte de Santander. “Políticos se adueñaron de ellas, no solamente las manipulan, sino que obligan a sus empleados a hacer lo que ellos quieren”, según comentó el padre, no buscan el beneficio de la comunidad con su actuar, “lo hacen para adueñarse de sus cargos”.

“En esta época a los empleados les toca vender unas boletas carísimas, creo que son a 500 mil pesos cada boleta, para pagar la campaña al candidato” dijo, y aseguró que siempre se hace esto bajo la amenaza que si no lo hacen los echan del cargo.

Lo más preocupante según el presbítero, es que estas cosas no se saben porque nadie las denuncia.

Además, aseguró que, aparte de vender las boletas, tienen que ir a los barrios para conseguirles los votos. “Y ellos en sus casas, en sus salas, en sus sofás mamándole gallo a la gente”, mencionó.

Según el sacerdote, los empleados acceden a estas peticiones por el miedo a perder su puesto de trabajo.

Por eso hizo un llamado enfático a la ciudadanía diciendo “el pueblo tiene que despertar”, pues aseguró que muchas veces las instituciones no cambian porque la gente no dice nada.

El sacerdote fue claro al decir que del silencio no queda absolutamente nada, haciendo énfasis en que en Colombia estamos amenazados todos, “la gente no dice nada por miedo a que le pase algo”, pero que ya basta de no hablar, pues “por lo menos le queda a uno la satisfacción de que dijo las cosas”, recalcó.