El alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, respondió a los cuestionamientos que le hacen tras dar positivo en la prueba del Covid-19 y haber participado hace una semana en una reunión de alcaldes y gobernadores en la Casa de Nariño con el presidente Iván Duque.

“En mi caso no existió ningún tipo de dolo ni he evadido protocolos sanitarios”, manifestó el mandatario de la capital del Cauca, al asegurar que “para la época en la que regresé al país de mi viaje a Marruecos no estaban vigentes las normas relacionadas con el aislamiento”.

Además, resaltó que su viaje a Marruecos fue de “carácter oficial y debidamente autorizado por el Ministerio de Interior”, y que su regreso inició el 29 de febrero, pasando por Madrid (España), y finalizó el primero de marzo en la ciudad de Cali.

Juan Carlos López explicó, en un nuevo video publicado en sus redes sociales, que a la fecha de la reunión en la Casa de Nariño, donde asistieron alcaldes y gobernadores de todo el país, se encontraba bien de salud y no registraba ningún síntoma asociado al Covod-19.

“Al ingreso manifesté que no había estado fuera del país en los últimos 14 días, porque al hacer memoria en esa fila, habían pasado ya las dos semanas para estar fuera del país, dato que suministre sin ninguna intención de evadir ningún tipo de protocolo, como se ha querido señalar”, concluyó.