En medio de la pandemia, 54 senadores presentarán reforma tributaria

Desde ya en el Congreso de la República está claro cuál será uno de los temas de mayor discusión que se tendrá en el otro semestre, la radicación de una nueva reforma tributaria, la cual tiene la particularidad que será radicada no por el gobierno, como es tradicional, sino por la mitad de los senadores.

Así lo anunciaron éste miércoles un total de 54 senadores de los partidos La U, Cambio Radical, Liberal, Alianza Verde, Farc, Polo Democrático, Colombia Humana, Mais y Justa Libres, quienen explicaron las bases de lo que será esa reforma que esperan radicar el 20 de julio cuando inicie la nueva legislatura.

El senador de la Alianza Verde, Iván Marulanda, indicó que “somos una mayoría que presentaremos el 20 de julio una reforma tributaria que este en línea con el ordenamiento de la Constitución, una reforma equitativa, progresiva y eficiente y suficiente que le dé al Estado todos los recursos suficientes para atender las necesidades de los colombianos”.

Explicó además que será una reforma “que suprimirá todos los beneficios que se han entregado a lo largo de los años para proteger los intereses de privilegios en contra de los intereses de los colombianos”.

Además Marulanda junto a los demás senadores de esos partidos entre ellos Roy Barreras, Rodrigo Lara, Andrés Cristo, radicaron el proyecto de ley por medio del cual se crea en el país la renta mínima de vida extraordinaria, con la cual se espera seguir atendiendo a los colombianos más afectados por la pandemia del Coronavirus.

Según el proyecto se espera dar a nueve millones de colombianos de estratos bajos y medios, un subsidio especial por tres meses de un salario mínimo, es decir que se llegaría a unos 30 millones de colombianos, que según los autores de la iniciativa serían el 60% de la población colombiana.

Marulanda explica que el “programa va por tres meses para los 9 millones a quienes se les dará un salario mínimo mensual que valen 23.7 billones de pesos, es decir 2.3 del PIB y si se prorroga por tres meses más, vale 40 billones de pesos”.

“El Gobierno no resolvió el problema del hambre de los colombianos en el confinamiento, no giró recursos a los entes territoriales y las medidas paliativas – vía ínfimos subsidios, absolutamente insuficientes e insostenibles- no resolvieron las necesidades de 30 millones de colombianos informales, vulnerables o en pobreza y han obligado a muchas personas a salir a la calle en busca del sustento. En la práctica, la cuarentena se hizo trizas por esa imprevisión, más las decisiones de reapertura económica a ciegas que el gobierno ya implementó y que ya resultan incontenibles”, expresaron los senadores autores de la propuesta.

En un pronunciamiento de los senadores se señala que “hemos venido exigiendo hace semanas este alivio para los colombianos. Los alivios entregados por el Gobierno, gota a gota y en cantidades misérrimas, no resuelven el problema del hambre de los colombianos. Pero además, no basta con soluciones temporales, es indispensable construir soluciones permanentes para que esta sociedad sea justa, para que no haya ningún hogar de Colombia con hambre, y donde la gente no tenga ingreso para comprar el pan para su familia”.