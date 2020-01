En marzo, el Congreso buscará respuestas al nuevo escándalo de chuzadas

Uno de los elementos que preocupa al congresista es que en Colombia no es una sola autoridad la que está en capacidad de hacer este tipo de interceptaciones, ya que la Policía y el Ejército tienen equipos y personal para hacerlo. Incluso, se han en casos de espionaje a entidades privadas, como ocurrió con el de Avianca, en el que se habrían chuzado a miembros del sindicato de la aerolínea,

“De este nuevo hecho se desprenden sorpresas. Por ejemplo, pensamos que hace 15 años habíamos superado las famosas chuzadas y hoy, que las mismas salgan de la cabeza máxima del Ejército nacional, es muy grave. Que existan hechos que estén por fuera de las órdenes presidenciales y que esa información que involucra a personajes públicos como senadores, periodistas y otros personajes, lleguen a manos de privados, podría no solo poner en riesgo la seguridad nacional, sino convertirse en una falta disciplinaria o un hecho punible”, manifestó el senador Gómez.

Y es que precisamente con dinero de ese presupuesto es que el Ejército habría comprado por 3.000 millones de pesos el moderno equipo con el cual se adelantaron las chuzadas que fueron hechas al parecer en dos centrales del Ejército.

Esta tecnología, la cual se conoce como ‘Hombre’, habría sido adquirida para la ciberdefensa, pero no para la interceptación de las llamadas, según dijo el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Carlos Ardila, y quien también hace parte de la Comisión de inteligencia, sostuvo que “estamos analizando la posibilidad de reactivar la comisión de seguimiento, que tiene unas facultades, que tiene unas funciones otorgadas en la ley, y vamos a ver si la ponemos en marcha para verificar todo lo que ocurra con este tema”.

En el aspecto político, el senador Juan Diego Gómez dice que esta situación no es buena para el Gobierno. Precisamente, a finales del 2019 el presidente Duque recibió críticas porque, según algunos opinadores, los altos mandos no le estarían informando los hechos de forma concreta. Un ejemplo de esto habría sido que, al parecer, el propio Presidente no supo que en un operativo militar en septiembre murieron menores de edad en un operativo contra uno de los nuevos jefes de las disidencias de las Farc.

Por esos días, también se puso en tela de juicio los informes que entregaba el entonces ministro de la Defensa, Guillermo Botero, sobre las acciones en las que murieron algunos reincorporados de las Farc, en donde se pudo identificar que hubo autoría directa de soldados pero que se encubrió la realidad.

Por estas razones, el senador Gómez considera que este nuevo escándalo es un golpe político.

La situación es tal que desde el Centro Democrático, partido de gobierno, también se anunció que apoyará el debate de control político al gobierno para esclarecer lo de las chuzadas y, en tal sentido, el representante a la Cámara, Gustavo Londoño, sostuvo que “creo que debemos hacer esta comisión reservada para conocer los detalles de todas estas denuncias que podrían ser no verificadas, con el ánimo de afectar la imagen de las Fuerzas Armadas”.

Finalmente, desde la Alianza Verde y el Polo Democrático, se anunció que el liderarán un debate más en marzo, pero la realizarán en la Comisión II para que sea abierto al país, con el fin de que, según dijeron voceros de esos partidos, se conozca hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno y de los distintos mandos militares.