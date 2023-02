En marchas de la oposición hubo votantes de Petro “que no ven el cambio”

Tras las multitudinarias marchas que se registraron este miércoles en diferentes zonas del país en contra del gobierno de Gustavo Petro y sus reformas sociales, este jueves el ministro del Interior, Alfonso Prada, admitió que “mucha de esa gente” pudo haber votado por el hoy jefe de Estado “y no ve el cambio”.

En esa línea, el funcionario señaló que “la gente exige resultados rápidos” y que “el cambio” no se da en seis meses, el tiempo que el Ejecutivo lleva al frente de las riendas del país. Lea: “No más Petro ni sus reformas”: oposición marchó en Cartagena

“Ayer salió mucha gente a la calle y mucha gente de esa gente pudo haber votado por nosotros y no ve el cambio. El cambio en seis meses no se da. Lograr que le llegue el cambio a una persona son años de juicio y disciplina (...) Escuché gente que decía ‘yo voté por Petro, pero no estoy de acuerdo. El cambio no ha llegado’. El cambio en seis meses no se da, de un país que tiene deficiencias de décadas y décadas de atrasos”, manifestó Prada en declaraciones a la emisora de la Presidencia.