Por último la Armada recomienda a los turistas usar el chaleco salvavidas durante los desplazamientos marítimos o fluviales, no entrar al mar o río en estado de embriaguez, exigir al motorista los elementos básicos para la navegación, respetar los boyarines y señales de cada playa, no arrojar basuras o desechos a los espacios acuáticos, utilizar los implementos de bioseguridad en aras de evitar contagios, no abordar embarcaciones que ofrezcan servicio de transporte en muelles que no están autorizados.