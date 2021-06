Sobre los dispositivos desplegados en materia de movilidad, el uniformado informó que cuentan con un componente de más de 35.000 uniformados y 235 puestos de control y prevención en las distintas carreteras y vías secundarias del país.

Al momento, se ha registrado la movilidad de más de 807.000 vehículos por paso peaje y se han impuesto 822 órdenes de comparendo.

Las razones principales de las infracciones, es que los conductores que no portaban la licencia de conducción, además por falta de revisión técnico-mecánica o SOAT, por conducir sin observar las normas de tránsito y por adelantar en lugares prohibidos. Adicionalmente, se han aplicado 10 comparendos a conductores encontrados en estado de embriaguez.

Entre tanto, en Cundinamarca se han movilizado 269 mil vehículos y en Bogotá 151 mil vehículos, “Estamos haciendo prevención y revisión de toda la documentación, hacemos sensibilización y damos información a los usuarios sobre el estado de las vías”, aseguró el coronel Gualdrón.

Así mismo, el oficial informó que a la hora se registran 17 actividades anormales sobre algunas vías; 8 bloqueos y 9 concentraciones en los departamentos del Valle del Cauca, Norte de Santander, Meta, Boyacá, Huila y Putumayo.

Para finalizar el coronel instó a la comunidad a no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas y mantener la concentración al volante.