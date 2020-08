En la Corte Suprema, Uribe pasó de acusador a acusado

En su auto inhibitorio de 2018, la Corte encontró que no había pruebas de que se hubiera dado esa manipulación.

Después de una extensa investigación, la Corte Suprema no solo encontró que no había pruebas contra él, sino que había evidencias para iniciar un nuevo proceso contra Uribe y contra el representante Álvaro Hernán Prada, como supuestos responsables, ellos, de soborno de testigo. ( Corte Suprema ordena detención de Álvaro Uribe ).

La investigación contra Álvaro Uribe surgió de un auto inhibitorio de la Corte Suprema. No, a favor de él sino del senador Iván Cepeda, a quien el propio expresidente había señalado de manipular testigos.

“Una vez agotados los objetivos de la indagación preliminar, no halló elementos de juicio que permitan concluir que las conductas inicialmente reprochadas se adecúen típicamente a uno de los delitos indicados en la denuncia. Por el contrario, lo que se demostró es que el doctor Iván Cepeda Castro no abusó de sus funciones como congresista, no determinó a reclusos mediante sobornos para testificar falsamente en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago y otras personas”, señaló en la providencia, que tuvo ponencia del entonces magistrado Jose Luis Barceló.

Como lo manifiesta la Corte en el mismo auto, la realidad que encontró fue muy diferente.

El alto tribunal practicó interceptaciones que, según dijo, “dejan al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe, y otros, han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario, un complot (...) para desprestigiar su labor legislativa y de paso las entrevistas lícitamente recogidas en ejercicio de sus funciones”.

Una de esas interceptaciones daba cuenta de una conversación entre el expresidente Uribe y Juan Guillermo Villegas el 22 de diciembre de 2015. En ella, Uribe le decía a Villegas: “las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la 70. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado, me están investigando a mí con usted y que interceptado el teléfono. Ósea que esta llamada la están escuchando esos hijueputas”.

De ahí surgió la investigación que ahora tiene entre las cuerdas el expresidente Uribe y que se ha ido alimentando con decenas de testimonios que ha recibido la Corte en los más de dos años que completa la investigación.