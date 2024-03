“En dos meses llegaremos a 5 mil antenas”: Mintic sobre la tecnología 5G

“El despliegue toma más o menos un año para llegar a todas las capitales del país. ¿Por qué tomó un año? Porque esto implica desplegar antenas; no es simplemente hundir un botón y, de un momento a otro, tenemos la tecnología. Tienen que cambiar las antenas, tienen que construir nuevas antenas”, manifestó Lizcano.

Hoy en 'Echemos Lápiz' de @NoticiasCaracol despejamos dudas sobre el despliegue de la tecnología 5G en Colombia: ✅ Este servicio no tiene costo adicional, y con los mismos datos van a recibir mucha más velocidad y calidad en el servicio. Esto supeditado a cada uno de los...

“Hay celulares Android que no son inteligentes, que tienen más de cinco años, que no aplican para la tecnología 5G. No significa que se te vaya a caer la señal. Por eso, yo digo que este primer mes, estas primeras semanas, pues son semanas de prueba donde, en algunas zonas, los Android les van a funcionar, mientras que Apple todavía requiere un mes para hacer las cosas de prueba”, explicó Lizcano.

El ministro destacó que la implementación del 5G traerá numerosos beneficios tanto para los ciudadanos como para las empresas, un aumento significativo en la velocidad de navegación, con velocidades de descarga y carga hasta 40 veces más rápidas que con la tecnología actual. Le recomendamos: Lista de celulares con capacidad para 5G: paso a paso para consultarlo

Además, la tecnología 5G abrirá nuevas oportunidades en sectores como la telemedicina, la robótica y la realidad virtual, mejorando la productividad y la experiencia del usuario.