En Colombia, roban más celulares entre las 7 y las 8 de la noche

La inseguridad en el país parece no dar tregua. Delitos como los hurtos a personas, de celulares y motocicletas, así como la extorsión y las lesiones personales tuvieron un aumento durante el primer semestre de 2022 en comparación al año pasado.

Esto porque en el primer semestre de 2022 ocurrieron 68.217 hechos, lo que se traduce en un promedio de 379 sucesos diarios o, en promedio, 16 por hora, a comparación de los 62.340 incidentes que se presentaron el año pasado.

La mayoría de estos hechos se presentan entre las 12:00 a.m. y las 12:59 a.m., entre las 10:00 a.m. y las 10:59 a. m. y entre las 3:00 p. m. y las 3:59 p. m., destacándose la primera hora con 271 % más casos en comparación al promedio.

Disminuyeron, pero las preocupaciones continúan

El informe también revela que la cifra de homicidios se redujo un 3% en el país. Esto porque en 2022 se registraron 6.617 homicidios, es decir un promedio de 37 hechos diarios o un asesinato cada 39 minutos y en 2021 ocurrieron 6.807 casos.