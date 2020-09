Cada colegio recibirá una notificación explicando si sus protocolos fueron aprobados o si hay algún tipo de inconsistencia en sus medidas. Si no hay ninguna medida que deba ser ajustada el colegio recibirá la autorización para reabrir a partir de ese momento. El proceso de autorización durará máximo una semana.

3. Que el colegio informe las estrategia de flexibilización para aquellos que no vayan a ir de manera presencial, es decir, las medidas para garantizar que el proceso educativo va a seguir para algunos desde casa.

En el caso de las universidades, estas podrán funcionar de manera presencial los días lunes, martes, viernes y sábado entre las 10 a.m. y las 4 p.m. o después de las 7 de la noche y hasta las 10 p.m. Además, tendrán un aforo máximo del 25% de sus estudiantes. No habrá restricciones respecto al número de docentes o personal administrativo presente en la jornada.

Según la secretaria, los colegios y jardines privados podrán operar lunes, martes, miércoles, viernes y sábado de forma presencial con máximo el 35% de sus estudiantes. No habrá aforo máximo respecto al número de profesores o personal administrativo del colegio ni tampoco habrá restricciones de horario para las actividades presenciales.

En este proceso de diálogo con el sector de la educación pública, la alcaldía se reunirá este viernes con Fecode para escuchar sus preocupaciones y seguir concertando la reapertura del sector a partir de octubre.

La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, afirmó que la decisión de utilizar este cupo epidemiológico dependerá de cada institución, es decir, que cada colegio o universidad determinará si presenta los protocolos para volver pronto o si continúa por el momento en clases bajo la modalidad virtual.

Además, afirmó que ningún padre de familia será obligado a enviar a sus hijos al colegio o a la universidad con esta nueva posibilidad de volver a clases.

Según la mandataria, las normas anunciadas este lunes han sido acordadas con las asociaciones de padres, los consejos directivos de los colegios, las organizaciones sindicales y las secretarías de educación y salud.

La alcaldesa también afirmó que esta posibilidad de reabrir de forma gradual los colegios y universidades se da gracias a que la ciudad lleva 2 semanas con una tendencia sostenida a la baja en los principales indicadores de la pandemia, es decir, ha disminuido la ocupación de las camas UCI, los casos activos, el número de contagiados y de fallecidos diarios, entre otros datos.

¿Qué pasará en caso de que haya un contagio?

Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, explicó que los protocolos que se pedirán serán en su mayoría los mismos desde que comenzó la pandemia. Los estudiantes tendrán que usar el tapabocas de forma permanente y el colegio tendrá que garantizar el distanciamiento social y las oportunidades para el lavado de manos.

Además, explicó que cada institución debe conocer cuál es su comunidad educativa; la población mayor, las personas con comorbilidades, etc.

En caso de un contagio, “debemos hacer lo que en cualquier otra parte, esa persona debe irse a casa y la Secretaría hará el estudio e incluso el cerco epidemiológico que sea necesario”, afirmó el secretario de Salud.

Según el funcionario, ningún colegio será culpable ante un caso de covid-19, pues “la culpa la tiene la pandemia, no la tiene alguien en particular”. Según Gómez, habría irresponsabilidad si alguien con sintomatología se dirige al colegio o si alguien en la jornada presenta síntomas y no se aísla o no se envía a casa.

De lo contrario, la única responsabilidad de cada colegio o institución será adoptar y hacer cumplir todos los protocolos de bioseguridad.

En caso de presentarse estos casos, la Secretaría de Salud hará la visita necesaria y determinará si es un brote o si son casos aislados para cerrar la institución o hacer el cerco epidemiológico pertinente según el caso.

¿Cómo va el regreso en otras ciudades?

Por el momento se conoce que los colegios públicos de Santander no regresarán a las clases presenciales en lo que queda del año 2020, según lo dio a conocer María Eugenia Triana, secretaria de Educación de la Gobernación de Santander.

En Medellín ya se han probado algunos modelos de alternancia en universidades públicas y privadas como en la Universidad CES, Eafit y la Universidad Pontificia Bolivariana.

Sin embargo, en meses pasados, Alexandra Agudelo, secretaria de educación de Medellín, anunció que los colegios oficiales tampoco regresarían este año, aunque sí se mantiene un apoyo para aquellas instituciones privadas que desean volver a clases presenciales.

En el caso de Cali, los pilotos con algunos colegios privados se darían entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre para posteriormente ir evaluando y ampliando la capacidad del sistema educativo en la ciudad.