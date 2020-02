En 2021 habría nuevo examen para solicitar la licencia de conducción

Luis Lota, director de la Agencia de Seguridad Vial, sostuvo que lo que se busca es que se pueda revisar desde el punto de vista práctico y teórico si ese candidato salió bien preparado o no de la escuela de conducción.

La meta es que ese examen se implemente desde 2021. Durante 2020 se definirá el cuestionario, tiempo de duración, la forma de calificar y se realizarán una serie de pruebas piloto que vayan puliendo la propuesta.

“La idea de las preguntas es que vayan en función del tipo de vehículo, de la edad del aspirante, porque no es lo mismo el desarrollo del sistema nervioso central de una persona de 18 años al de una persona de más edad, asociada al nivel de riesgo, porque lo que queremos con este tipo de pruebas no es solamente medir qué tanto sabe sino conocer cuál es su aptitud y actitud en el momento de conducir”, detalló el funcionario.

Lo que se conoce a la fecha es que de parte del Ministerio de Transporte hay un concepto favorable para este nuevo examen que, precisan las autoridades, no quiere decir que se tenga que cambiar la licencia, sino que se aplicará para quienes la saquen por primera vez.

Con esto lo que se busca es tener personas más preparadas en las vías nacionales para que el número de heridos y muertos asociados a los accidentes de tránsito sigan a la baja.

La propuesta contempla que quien no apruebe el examen no podrá acceder a la licencia. No se ha determinado si quien falle el cuestionario debe repetir el curso, lo que implicaría volver a cancelar, o si se contempla una especie de habilitación.