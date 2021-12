425 empresas que hacen parte del programa ‘Empresas por la Vacunación’ liderado por la Andi, se unieron para donar 108.868 dosis de vacunas Sinovac contra el COVID-19 al Plan Nacional de Vacunación del Gobierno Nacional.

La decisión se tomó luego de haberse aplicado más de 1,4 millones de dosis a través del esquema gestionado por el sector privado, a través de la Andi, que de manera titánica empezó a funcionar en el mes de julio.

“Con el ánimo de seguir contribuyendo al Programa Nacional de Vacunación, desde la Andi hemos decidido donar más de cien mil vacunas adicionales. Sin lugar a dudas la vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para contener el contagio de COVID-19. El país ha mostrado indicadores consistentes de reactivación, recuperación y crecimiento, pero no podemos bajar la guardia y menos ante la posibilidad de la llegada de la variante ómicron, por lo cual es importante hacer el refuerzo en toda la población. No existen razones para que no se acelere la aplicación de las dosis teniendo las vacunas disponibles”, señaló Ana María Vesga, vicepresidenta de Salud de la Andi.

“Empresas por la Vacunación fue un programa concebido desde el principio con el objetivo de fortalecer el Plan Nacional de Vacunación y esta donación tan significativa es un nuevo hito en ese proceso. Esta alianza público-privada es un símbolo de compromiso y solidaridad del empresariado con la sociedad colombiana, además una muestra de que juntos podemos lograr los mejores beneficios para el país”, afirmó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.