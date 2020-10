Desde que empezó el juicio disciplinario contra los patrulleros de la Policía Harby Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, investigados por abuso de autoridad y homicidio de Javier Ordóñez, los uniformados no han escatimado en solicitar que se aplacen las diligencias en su contra, no obstante, el procurador delegado para la Fuerza Pública, Hermán Rincón, no lo ha permitido.

En una primera audiencia realizada el pasado jueves, los uniformados solicitaron que se aplazara la diligencia porque no contaban con abogados defensores, y tampoco quisieron aceptar el defensor público que les suministró la Procuraduría.

Rincón, en su momento, aseguró que la diligencia se podía surtir sin la presencia de un abogado, por lo que no permitió dilación, sin embargo, dio plazo a que la defensa de confianza de los uniformados conociera las pruebas en contra de los mismos y las diligencias se pudieran adelantar con celeridad.

Una segunda ocasión de intento de dilación se registró este lunes, luego de que la defensa intentara, nuevamente, solicitar un aplazamiento, a lo que Rincón no accedió. Aseguró que no aplazaba la diligencia, tan solo le daría más tiempo para que siguieran estudiando el caso.

“No voy a conceder, porque como les dije antes, uno de mis deberes es dar cumplimiento al principio de celeridad”, dijo Rincón y añadió que ha actuado con base en la ley, y el debido proceso de cada uno de los uniformados.

Bajo ese entendido, la diligencia de este lunes se adelantó en la tarde y tardó un poco más de tres horas. En ella, la defensa de los patrulleros solicitaron que se practicara una serie de pruebas que le llevarían a comprobar una posible inocencia en los hechos.

Entre las pruebas que se solicitaron se encuentran testimonios de algunos patrulleros que estuvieron en el lugar de los hechos, pruebas documentales sobre el taser, específicamente, el abogado de Lloreda solicitó un peritazgo sobre el manejo de dicha arma.

Desde la defensa de Rodríguez solicitaron un certificado que diera cuenta si el patrullero había tenido instrucción de usar el arma. Como prueba de la Procuraduría se solicitó la necropsia realizada al cuerpo de Ordoñez. Se prevé que estas pruebas junto con los testimonios de algunos patrulleros, se conozcan durante la audiencia de este martes.

Cabe mencionar que la Procuraduría, en una primer audiencia, aseguró que por parte de los uniformados existió abuso de la fuerza en el marco del procedimiento policial realizado en contra de Ordóñez, el pasado 9 de septiembre, día en que perdió la vida.

“Existen pruebas que obran de la presunta responsabilidad sobre los uniformados en la muerte del señor Javier Ordóñez ocurrida el pasado 9 de septiembre”, dijo Aura Fajardo procurador delegada, al tiempo que añadió que aunque el hombre fallecido solicitaba cesar acciones en su contra, los uniformados seguían propinando descargas eléctricas a través del taser.