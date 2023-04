“Emisión del Banco de la República debería ir a víctimas": Petro

El mandatario colombiano manifestó que “en Colombia no se puede indemnizar a las víctimas o hay que construir otro camino, otro camino en las condiciones concretas, sino es el presupuesto y no son los victimarios ¿de dónde puede ser?”.

“Me excomulgan si digo eso... No la Iglesia, sino el Banco que es peor que la Iglesia. ¿Pero cómo más? O decimos la verdad, no se puede. Hay un camino no ortodoxo para hacerlo en un lapso de 10 - 15 años máximo nos permita que ese número enorme de víctimas sea indemnizado”, afirmó Petro.