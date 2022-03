Efectivamente se presentó la propuesta y resultaron adjudicatarios del proyecto. “Yo aporté dos empresas de cuatro. Las otras las pusieron Juan José Laverde y Juan Carlos Cáceres. El contrato finalmente fue adjudicatario en la unión temporal centros poblados”, comentó.

Tapia agregó que Juan José Laverde fue el encargado de tramitar las pólizas de cumplimiento del contrato. “Juan José Laverde se había comprometido en que si el contrato había sido adjudicatario a través de una garantía que consiguió con su socio y cliente Jorge Molina, él se encargaba de conseguir las pólizas de cumplimiento en ese sentido me quedé tranquilo porque era la agencia de seguros que siempre tramitaba las pólizas al grupo de empresas nuestro”.

“Faltando unos días para que se venciera el plazo de presentación de estas pólizas de cumplimiento, el señor Laverde me informa que está preocupado porque no ha podido conseguir las pólizas, diciendo que estaba complejo (...) Laverde me dice que está muy preocupado porque no las ha conseguido por lo que le pregunté qué otras opciones habían. Y me dice que la opción que se le ocurre es hablar con Molina para conseguir garantías bancarias para sustituir las pólizas pero que iba a salir mucho más costoso”.

Tramitaron las garantías a través del banco Itaú y en dos meses posteriores se comprometieron en expedir las pólizas de cumplimiento. “Juan Carlos estaba muy angustiado para que el señor Molina le diera respuesta si era posible el tema de las garantías. Me dice que está preocupado porque hay una ‘zona gris’ en la consecución de las garantías si hacen exigible la garantía de seriedad de oferta” Se refería a ‘zona gris’ porque las garantías deben pasar por distintos comités dentro del banco, y con el fin de que se le diera celeridad, se hicieron menos.