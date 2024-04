Embajada de Colombia en México exige mejores tratos para viajeros colombianos

La Misión Diplomática Colombiana anunció que llevará a cabo una reunión de urgencia con autoridades mexicanas debido a las múltiples denuncias de connacionales que alegan malos tratos por parte de autoridades de migración a la llegada a México.

El más reciente hecho fue reportado por la actriz Constanza ‘Cony’ Camelo, quien expuso en sus redes sociales cómo viajeros de origen colombiano sufrieron varios maltratos, hasta el punto en que se les negó la entrada al país por parte de las autoridades mexicanas. Lea aquí: Liberan a tres personas secuestradas por disidencia de las Farc

“En el vuelo que está llegando de México me encuentro con la situación de que muchos compatriotas fueron devueltos sin ninguna razón, fueron retenidos, les quitaron sus pasaportes, los cordones, los tenían incomunicados, y este es el momento en el que Avianca no devuelve sus pasaportes ni sus celulares, para que no pudieran grabar”, dijo la actriz en un video publicado en sus redes sociales.

Uno de los afectados, Harold Sánchez, reveló que había cumplido todos los requisitos para ingresar a México, pero fue detenido sin justificación y tratado como delincuente. Lea aquí: Lo último: extranjero sorprendido con dos niñas en hotel ya salió del país

“Yo había comprado todo el tour para nosotros pasar seis noches y siete días. Presentamos todos los documentos legales, pero se pegaron de cualquier cosa y nos metieron a una habitación. Como si fuéramos unos delincuentes. Nos sacaron en una fila. Es una indignación terrible. Somos personas trabajadoras, teníamos un permiso de trabajo para poder estar en ese tour. El inconformismo que tenemos es terrible”, indicó.