El ultimo ‘choque’ entre el fiscal Barbosa y el presidente Petro

Frente a ello, el fiscal Barbosa no solo rechazó la publicación, sino que también señaló que el director del CTI está enviando una comunicación a la Unidad Nacional de Protección para pedir seguridad para el funcionario.

“A mí que no me venga con la historia, el presidente Gustavo Petro, en una política no de jefe de Estado sino de tuitero de oposición de su propio gobierno y de la institucionalidad colombiana, a decirle a la Fiscalía que tiene que empujar las investigaciones. Él no es el fiscal general de la nación y nadie lo eligió para ser fiscal. El fiscal soy yo”, manifestó Barbosa. Le recomendamos: Francisco Barbosa, ¿candidato presidencial o “defensor del sistema”?

Y agregó que: “El presidente Gustavo Petro fijó un trino contra un funcionario judicial de la Fiscalía, que es el fiscal Daniel Hernández, en el que señaló que hay una especie de coadyuvancia o apoyo, si se quiere, al Clan del Golfo o los asesinatos que comete el Clan del Golfo por parte de ese funcionario. El presidente de la República fijó el trino, y acompañó una publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández”, indicó.